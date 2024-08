Quả này là món ăn ngon, lại là "thuốc bổ tự nhiên" giúp giải độc gan cực tốt

Atiso không chỉ là nguyên liệu cho những món ăn ngon mà còn được xem như một "thần dược" cho sức khỏe. Với thành phần giàu dưỡng chất và hoạt chất sinh học quý giá, atiso mang đến nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cơ thể.

Atiso giúp giải độc, tăng cường chức năng gan

Atiso kích thích quá trình sản xuất và bài tiết mật, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thụ chất béo. Điều này giảm tải cho gan, đồng thời giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy atiso có khả năng giảm lượng cholesterol và lipid trong gan, từ đó ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và các bệnh lý liên quan đến gan.

Hai hoạt chất cynarin và silymarin có trong atiso được chứng minh là có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đồng thời, chúng cũng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan, giúp gan phục hồi sau những tổn thương.

Atiso đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Cynarin trong atiso có khả năng ức chế enzyme HMG-CoA reductase, một enzyme quan trọng trong quá trình sản xuất cholesterol trong gan. Nhờ đó, atiso giúp giảm tổng lượng cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL ("xấu"), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Atiso chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan, có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa và ngăn cản sự hấp thụ của chúng vào máu. Điều này cũng góp phần giảm cholesterol trong máu và bảo vệ tim mạch.

Các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol có trong atiso giúp bảo vệ các tế bào nội mô mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Điều này giúp duy trì sự khỏe mạnh của mạch máu và ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân hiệu quả

Các hoạt chất trong atiso kích thích gan sản xuất và bài tiết mật, giúp tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn các bữa ăn giàu chất béo. Inulin, một loại chất xơ prebiotic có trong atiso, cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Atiso chứa nhiều chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, atiso có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Atiso hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả. Ảnh: Adobe Stock

Tăng cường miễn dịch

Atiso là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào miễn dịch và tăng cường hoạt động của chúng.

Atiso còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid, polyphenol, và cynarin, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Kẽm trong atiso cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch, trong khi selen giúp tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Atiso chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin, rutin, anthocyanins, cynarin, luteolin, và silymarin. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và DNA, từ đó giảm nguy cơ phát triển ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy polyphenol trong atiso có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và kích thích quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình) của các tế bào ung thư.