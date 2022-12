Lào Cai: Bắt nhóm đối tượng môi giới mại dâm cùng 5 đôi nam nữ mua bán dâm

Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa triệt phá thành công chuyên án 922D, bắt giữ nhóm đối tượng môi giới mại dâm, cùng 5 đôi nam nữ mua bán dâm.

Trước đó, từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, qua điều tra, trinh sát trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện đường dây môi giới mại dâm thuộc địa bàn thôn Luổng Láo, xã Cốc San,TP. Lào Cai.

Tháng 9/2022, Công an TP. Lào Cai đã xác lập chuyên án mang bí số 922D, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Cốc San nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 20/12, lực lượng trinh sát đã phát hiện các đối tượng nghi vấn trong đường dây có hành vi môi giới mại dâm cho khách tại nhà nghỉ Đức Hiếu (thôn Luổng Láo, xã Cốc San, TP. Lào Cai). Công an TP. Lào Cai đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 mũi trinh sát đột kích bất ngờ tại 2 địa điểm.

Khoảng 21h45p cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại nhà nghỉ Đức Hiếu có 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 204, 205, 208, 305, 306.

Nhóm đối tượng có hành vi mua bán dâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng gồm: Tẩn Láo T (SN 2001, trú tại thôn Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Tẩn Hải V (SN 2006, trú tại bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Văn C (SN 1986, trú tại thôn Tảo Giàng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Vì Thúy H (SN 2002, trú tại bản Chiềng An, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Hoàng Văn T (SN 2002, trú tại thôn Thi 1, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Hoàn H (SN 2003, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Nguyễn Văn T (SN 1990, trú tại thôn 8, xã Nghĩa Tân, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Lý Thị H (SN 2004, trú tại thôn Nậm Rịa 2, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai); Đoàn Văn K (SN 1980, trú tại thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội); Phạm Thị T (SN 2005, trú tại thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng khai nhận được Cao Xuân Ngọc (biệt danh Ngọc Lầu, SN 1974, trú tại tổ 20, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Mã Văn Tứ (SN 2005, trú tại thôn Mường Bo 2, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Hoàng Văn Hiếu (SN 2000, trú tại bản Nà Dắt, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) môi giới để đi mua bán dâm.

Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với các đối tượng này, thu giữ vật chứng là 1,8 triệu đồng (tiền các đối tượng đã thực hiện giao dịch mua bán dâm). Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Luổng Láo, xã Cốc San, đồng thời thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Xuân Ngọc, Mã Văn Tứ và Hoàng Văn Hiếu.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.