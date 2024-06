Sáng 7/6, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp với Điện lực huyện Than Uyên (Lai Châu ) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết không thu mua, tiêu thụ vật tư, thiết bị điện không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện.

PV Tây Bắc