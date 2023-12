Kiên quyết nói không với việc tái trồng cây có chứa chất ma túy

Trong năm vừa qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, nhất là tại tỉnh Đắk Lắk vẫn có hiện tượng người dân trồng cây có chứa chất ma túy. Để kịp thời ngăn chặn, triệt phá những vụ việc trồng, tái trồng cây cần sa, các địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức tới người dân.

Quyết tâm đấu tranh, triệt phá diện tích trồng cây cần sa

Theo đánh giá của lực lượng công an, việc trồng và tái trồng cần sa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đều có yếu tố lôi kéo hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân. Đầu tháng 3/2023, cơ quan Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và bắt quả tang 3 bố con trong một gia đình ở xã Ea Bhốk trồng cần sa trái phép để lấy tiền.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên đất vườn của nhà đối tượng Võ Trọng Tùng đang trồng 816 cây cần sa, trên đất vườn của nhà ông Lê Đức Sinh trồng 1.075 cây cần sa và trên đất vườn của Lê Đức Bảo đang trồng 107 cây cần sa, đều chưa đến thời gian thu hoạch.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, vào thời điểm tháng 8/2022, Tùng đến viện EaKmat ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để mua dừa giống về trồng. Sau khi mua xong, Tùng ngồi uống nước ở quán. Tại đây, Tùng gặp một người đàn ông lạ ngồi cùng và nói chuyện, người đàn ông này có đề cập đến việc cung cấp giống cần sa cho Tùng trồng.



Vài ngày sau, Tùng liên hệ, hẹn gặp người đàn ông này tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột và được người đàn ông này đưa cho khoảng 300 hạt giống cây cần sa, rồi hướng dẫn cho Tùng cách trồng, chăm sóc và thu hoạch. Khi thu hoạch xong, người đàn ông này sẽ đến thu mua với giá 5 triệu đồng/1kg.

Tùng mang hạt giống cần sa về nhà, một mình trực tiếp ươm, trồng, chăm sóc, thu hoạch cần sa tại mảnh đất của mình. Sau khi cây lớn, Tùng thu hoạch được 4kg hoa cần sa khô và gọi điện cho người đàn ông đã đưa hạt cần sa cho xuống thu mua. Tùng đã bán 4kg hoa cần sa khô cho người đàn ông tại đoạn đường bê tông liên xã Ea Bhốk đi xã Ea Hu với giá 16 triệu đồng.

Thấy hoa cần sa khô có giá cao nên Tùng tiếp tục trồng bằng hạt cần sa đã thu hoạch được trên mảnh đất của mình. Tùng cũng kể cho ông Lê Đức Sinh (bố vợ) và Lê Đức Bảo (em vợ) về việc trồng cây cần sa, thu hoạch hoa cần sa bán có tiền. Tháng 10/2022, Bảo lấy 300 hạt cần sa của Tùng để trồng trên mảnh đất do hai bố con đang canh tác chung để thu hoạch hoa cần sa bán lấy tiền.

Khi vườn cần sa có hoa già, ông Sinh cùng con trai cùng thu hoạch và cất giấu hoa cần sa phơi khô trong nhà, rồi nhờ Tùng bán lấy tiền. Với phương thức trên, 3 bố con đã liên tục trồng cần sa thu hoạch hoa bán lấy tiền. Vụ việc trồng cần sa của 3 bố con đã bị cơ quan Công an bắt quả tang vào ngày 5/3/2023. Tại nhà của Bảo, cơ quan Công an thu giữ được hoa cần sa được bảo quản, cất giấu ở nhiều nơi, có tổng khối lượng 20,8kg do Bảo và bố trồng, thu hoạch nhưng chưa bán được.

Trong ngày bị công an phát hiện, bắt giữ, anh Lê Đức Sự đến nhà Bảo để giúp bảo làm chuồng bò, vách mái hiên thì Sự biết được việc Bảo trồng, cất cần sa ở trong nhà nhưng không quan tâm và không có ý kiến gì. Trong lúc đang ngồi ăn cơm tối, Bảo nghi ngờ có công an kiểm tra nên nhờ Sự mang hoa cần sa đi cất giấu giúp. Khi Sự đang ôm trên tay 3,1kg hoa cần sa đi cất giấu thì bị cơ quan Công an phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lật tẩy hành vi ngụy trang để trồng cây cần sa

Trung tá Nguyễn Đình Hưng – Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đánh giá, tình hình tội phạm liên quan tới ma túy, đặc biệt việc trồng cây cần sa trên địa bàn vừa qua có diễn ra ở một số xã như: Cư Ewi, Ea PHook, Ea Lin. Các đối tượng trồng cần sa xen vào vườn cà phê, cây ăn quả nhằm tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng.

Hoa cần sa được các đối tượng ở xã Ea Bhốk phơi khô để đem đi bán lấy tiền. Ảnh: N.G



Theo Trung tá Nguyễn Đình Hưng, cần sa khi ra hoa mùi rất thơm. Để che dấu, các đối tượng đã ngụy trang bằng cách sịt thuốc sâu liên tục để mùi thuốc trừ sâu át đi mùi hoa thuốc phiện. Với việc xịt thuốc sâu liên tục như thế, người dân xung quanh cũng ít đi qua hay chăn thả bò gần khu vực này. Dù ngụy trang kỹ như vậy, nhưng lực lượng chức năng vẫn phát hiện và triệt phá kịp thời các vụ việc trồng cần sa.

"Chất ma túy lợi nhuận rất cao nên một sáng một chiều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nó từ bỏ ngay việc trồng các chất có chứa ma túy là rất khó" – ông Hưng nói và cho biết các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không trồng, tái trồng cây cần sa trên địa bàn cần phải làm thường xuyên, lâu dài.

Ngoài lực lượng công an còn có nhiều lực lượng ở cơ sở, nhiều cơ quan ban ngành cùng tham gia truyên truyền, vận động, từ đó mới thức tỉnh và loại bỏ được việc bà con nông dân trồng cây cần sa trái phép.

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động người dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy đã phát huy kết quả rất tốt tại tỉnh Kon Tum. Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, giúp toàn thể công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Cùng với đó, Sở NNPTNT tỉnh Kon Tum chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực thường xuyên và tăng cường, phối hợp với địa phương tuyên truyền đến toàn thể nhân dân không trồng, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, kiểm soát, trong 2 năm gần đây, tỉnh Kon Tum chưa phát hiện việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.