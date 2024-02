Không ngờ món ăn từ những loại hoa này lại là thuốc bổ tim gan, dạ dày

Những loại cây ăn quả quen thuộc như cau, chuối, bưởi không chỉ có ngát thơm khu vườn quê mà hoa của chúng còn là "thuốc quý” đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Món ăn từ hoa cau là thuốc bổ tim gan, dạ dày

Với người dân Việt, chẳng ai còn xa lạ với cây cau. Hoa cau có hương thơm ngát thường dùng để thắp hương. Quả cau gắn với tục ăn trầu của người Việt.

Không chỉ gắn liền với văn hoá, hoa và quả cau còn được xem là dược liệu chữa bệnh trong y học cổ truyền.

Hoa cau (ảnh ST)

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng khoa khám và điều trị Ban ngày (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3) trong y học cổ truyền hoa cau còn gọi là tân lang hay binh lang, nụ hoa đực của cây cau có vị hơi ngọt, tính mát, có tác dụng bổ tim, gan, dạ dày, trị ho, thanh nhiệt, thông khí, tán ứ trệ khí ở dạ dày…

Trong hoa cau còn chứa vitamin A, vitamin C và có nhiều chất xơ hỗ trợ nâng cao sức khoẻ, tăng cường đề kháng.

Trong dân gian người dân thường dùng hoa cau trị ho trong các trường hợp: Ho, đau tức ngực, tê đau các khớp, chướng khí ở bụng: Lấy 0,5 lạng hoa cau hầm với thịt lợn.

Trị ho bổ dạ dày và tỳ có thể dùng 4 lạng hoa cau và 2,5 lạng sườn, muối (đủ dùng). Hoa cau cắt đoạn nhỏ, bỏ cuống, ngâm rửa sạch với nước muối, vớt ra để ráo. Tất cả cho vào nấu canh ăn cả nước và cái.

Món ăn từ hoa chuối tốt cho tim

Cây chuối được trồng khá phổ biến trên khắp đất nước Việt Nam. Chuối là loại cây dễ trồng, có thể lấy hoa làm rau ăn, thường dùng trong các món nộm, quả có thể ăn xanh và ăn chín.

Trong đó, hoa chuối được dùng rất nhiều trong các bài thuốc bồi bổ nâng cao sức khoẻ. Bác sĩ Tấn Vũ cho biết, hoa chuối được chế biến thành các món ăn ngon, tốt cho sức khoẻ. Chẳng hạn như: Hoa chuối nấu với tim lợn ăn có tác dụng chữa đau tim.

Cách chế biến như sau: Hoa chuối rửa sạch, thái nhỏ; tim lợn rửa sạch cắt thành 4 phần; cho cả 2 nguyên liệu vào nồi đun trong 30 phút, sau đó bỏ bã hoa chuối, ăn tim lợn và uống nước dùng.

Hoa chuối (ảnh ST)

Hoa chuối hầm chân giò để ăn giúp phụ nữ sau sinh có nhiều sữa, nhanh hồi phục sức khoẻ.

Cách làm như sau: Móng giò: 1 cái, hoa chuối 1 cái, hành khô, tỏi, me. Móng giò làm sạch, ướp hạt nêm, dầu hào, hạt tiêu. Hoa chuối bóc lớp vỏ già bên ngoài, thái mỏng theo khoanh tròn ngâm nước.

Phi thơm hành và tỏi, cho móng giò vào xào qua cùng chút nước mắm, sau đó đổ lượng nước vừa đủ ăn vào, đun sôi. Khi nước sôi thì cho me vào rồi hạ bớt lửa.

Ninh móng giò cho đến khi móng giò gần nhừ thì vớt me ra dằm nát, lọc bỏ bã lấy nước me. Cho nước me đã vào lại nồi, cho tiếp hoa chuối vào. Nêm thêm chút gia vị cho vừa miệng. Đun tiếp cho đến khi hoa chuối chín mềm thì rắc hành thái nhỏ vào.

Theo bác sĩ Vũ, hoa chuối còn được dùng trong bài thuốc trị sa tử cung ở phụ nữ. Lấy hoa chuối tiêu (nhặt những hoa đã rụng xuống đất) sao tồn tính, tán nhỏ, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh bột hoa chuối, dùng nước sôi để chiêu thuốc. Cũng có thể dùng 60g củ chuối tươi sắc uống làm nhiều lần mỗi ngày.

Hoa bưởi tốt cho phổi, tiêu hoá

Theo bác sĩ Tấn Vũ, cây bưởi có tên khoa học Citrus grandis (L.) Osbeck, thuộc họ cam (Rutaceae). Hoa bưởi có nhiều dược tính tốt giúp trị ho tiêu đờm, dưỡng phổi. Trong hoa bưởi có chứa tinh dầu giúp kích thích tiêu hoá, thông đại tiện (ngừa táo bón).

Hoa bưởi (ảnh ST)

Mọi người có thể dùng hoa bưởi làm thuốc như sau: Hoa bưởi 4g, hoa đậu một bát, nước gừng nửa thìa, đường phèn một thìa.

Hoa bưởi rửa sạch cho vào nồi đun khoảng 10 phút sau đó lọc bỏ bã, lấy nước. Cho tiếp nước gừng, đường, hoa đậu vào rồi đun tiếp sau đó lấy ra ăn giúp tiêu đờm, thông đại tiện.

Bác sĩ Vũ cho hay, trường hợp ăn nhiều gây ấm ách bụng cũng có thể dùng hoa bưởi 12g chưng với trà uống giúp tiêu thực (thức ăn ứ đọng), nấc, khí trệ, hay rên rỉ và ngáp vặt.