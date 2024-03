Công an tỉnh Hòa Bình cảnh báo lừa đảo mới bằng "thẻ cào trúng thưởng” với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hòa Bình đã phát thông báo cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới của tội phạm bằng hình thức gửi bưu phẩm tới tận nhà dân, bên trong có thông báo trúng thưởng chứa mã QR.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhiều trường hợp là người dân nhận được bưu phẩm chuyển phát từ shipper, khi mở ra bên trong có một phiếu cào trúng thưởng. Trên phiếu khi cào ra có số giải thưởng tương ứng với quà tặng trị giá từ bé đến lớn.

Từ đó, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn, yêu cầu người nhận được thẻ cào quét mã QR code được in bên cạnh khu vực cào thưởng để tham gia vào một nhóm zalo chuyên cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng.

Sau khi tham gia vào nhóm này, các đối tượng sẽ đưa ra một số điều kiện, khi người dân thực hiện điều kiện này sẽ được nhận thưởng như xem video, xem Tiktok... Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ để nhận phần quà trong mã cào bằng cách nạp tiền để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều người dân ở Hòa Bình nhận được phiếu cào trúng thưởng có nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi quét mã QR. Ảnh: BHB.

Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới hết sức tinh vi của tội phạm. Do vậy, cơ quan chức năng Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, yêu cầu phải nhập các thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người không quen biết qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook.

Đặc biệt, khi nhận được các cuộc gọi từ đầu số lạ cần phải cảnh giác và không làm theo yêu cầu của các đối tượng như tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện, không được nói cho người thân, quen biết. Khi phát hiện hoặc nhận được bưu phẩm chuyển phát có các phiếu, thẻ cào trúng thưởng thì thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.