Thông tin từ Công an huyện Than Uyên, Lai Châu, ngày 4/4 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện của 2 chủ thuyền có hành vi khai thác trái phép cát trên lòng hồ Thủy điện Huội Quảng – Bán Chát.

Theo đó, hồi 05 giờ 45 phút, ngày 04/4, Công an xã Ta Gia và Tổ Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Than Uyên bắt quả tang 2 thuyền vỏ thép đang khai thác cát trái phép trên lòng hồ Thủy điện Huổi Quảng – Bản Chát thuộc địa phận Bản Mỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.



Chủ của 2 thuyền trên gồm có anh Lù Văn Anh (sinh năm 1983) và anh Lò Văn Chung (sinh năm 1982) cả hai người cùng trú tại Bản Mỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Thời điểm lượng chức năng phát hiện, 2 chủ thuyền đang vận hành các thiết bị hút cát trên lòng hồ, khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 12m³ cát.

Qua kiểm tra, xác minh, 2 chủ thuyền trên không cung cấp, xuất trình được hồ sơ, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

