Ảnh hưởng bão số 4, Quảng Bình mưa to, nhiều nơi bị chia cắt

Do ảnh hưởng của bão số 4, Quảng Bình có nơi xảy ra mưa to, nước sông dâng cao chia cắt nhiều khu vực.

Ngày 28/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, rạng sáng nay (28/9) trên địa bàn tỉnh này có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, đáng chú ý, hoàn lưu bão gây mưa vừa đến mưa rất to tại các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa.

Mưa to khiến nước trên thượng nguồn sông Gianh dâng cao, gây ngập nhiều ngầm tràn, chia cắt các bản làng thuộc xã Dân Hóa và Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Tại ngầm Ka Ai, xã Dân Hóa, nước dâng cao cũng đã gây ngập từ 0,7m- 1,2m, chia cắt cục bộ 3 bản của xã này.

Mưa to khiến nước dâng cao gây ngập nhiều ngầm tràn, chia cắt các bản làng ở huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: BP

Nước lũ đổ về chảy xiết, dâng cao 1m tại một số ngầm tràn tại xã Trọng Hóa khiến xe máy, ô tô không qua lại được, nhiều bản làng bị cô lập bởi đây là con đường độc đạo.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo người dân và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình di chuyển những tảng đá lớn rơi chắn đường vào các bản. Ảnh: BP

Trong diễn biến liên quan, thông tin từ UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn có 1 người bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá trên sông Loan.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút đêm 27/9, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông nằm giữa bãi bồi sông Loan. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Phạm Văn Th. (SN 1960, trú ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Sông Loan - nơi phát hiện thi thể ông Phạm Văn Th. tử vong khi đi thả lưới. Ảnh: PP

Theo người nhà nạn nhân, ông Th, làm nghề đánh bắt cá trên sông Loan. Chiều tối 27/9, do ảnh hưởng của bão số 4, Quảng Bình có lúc mưa to, nghĩ sẽ có nhiều cá nên ông Th. đã đi thả lưới và không may gặp nạn.