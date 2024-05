Ăn 1 mớ rau này tốt ngang "nhân sâm", giá rẻ bèo như cho nhưng nhiều người không biết

Ở nước ta có một loại rau "nhớt nhớt" nhưng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng ăn được. Khi đã ăn quen lại "tốn cơm".

Lợi ích ăn rau đay, không phải ai cũng biết

Loại cây giàu dinh dưỡng nhắc đến ở đây là rau đay có tên khoa học là Corchorus olitorius, được xếp vào họ đay (Tiliaceae), là loại rau ăn lá, được trồng và thu hoạch quanh năm.

- Giảm nguy cơ vàng da: Rau đay chứa nhiều vitamin K: Vitamin này rất hữu ích trong quá trình đông máu. Nó cũng giúp giảm nguy cơ vàng da và kém hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Tốt cho mắt: Theo Sức khoẻ & Đời sống, rau đay có hàm lượng vitamin B6 cao. Nghiên cứu cho thấy vitamin B6, folate và các vitamin khác giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt. Rau đay có chứa vitamin B6, ăn rau đay có tác dụng tốt cho mắt.

- Tăng cường hệ thống miễn dịch: Trong lá đay chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong quá trình này, nó cải thiện khả năng chống lại virus và cảm lạnh của cơ thể. Khi bổ sung vitamin C khi bị cúm hoặc cảm lạnh, bạn có thể ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các biến chứng.

- Giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư: Có thể bạn chưa biết lá rau đay có vitamin B9, đây là loại vitamin giúp giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư. Rau đay chứa 90 microgram vitamin B9. Đây là khoảng 22,50% lượng khuyến nghị hàng ngày.

- Giúp xương và răng chắc khỏe: Lá rau đay có nhiều canxi và magie, hai khoáng chất cần thiết cho các chức năng cơ thể hàng ngày. Sự kết hợp của cả hai khoáng chất này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của xương, vì chúng hoạt động song song để giúp hình thành, duy trì xương và răng chắc khỏe.

Rau đay giàu dinh dưỡng.

- Trị hen suyễn: Nếu bạn bị hen suyễn, bạn có thể bình thường hóa nhịp thở bằng cách đáp ứng lượng magie hàng ngày. Ngoài ra, bạn có thể ăn rau đay có chứa nhiều magie. Nó sẽ giúp giảm bớt tình trạng khó thở và thở khò khè.

- Có thể giảm mức cholesterol xấu: Các nghiên cứu cho thấy đồng giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Rau đay chứa 0,222 mg đồng. Đây là khoảng 24,67% lượng khuyến nghị hàng ngày cho một người lớn bình thường.

Mặc dù loại rau này tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết ăn bởi nó rất nhớt. Không chỉ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày rau đay còn có công dụng chữa bệnh.

Trao đổi với Vietnamnet, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM cơ sở 3, cây rau ở nước ta có hai loại: thân màu xanh gọi là rau đay trắng và thân màu đỏ tím gọi là rau đay đỏ.

Theo bác sĩ Thủy cho hay rau đay có tác dụng tẩm bổ, giải nhiệt, lợi tiêu hóa, nhuận tràng, lợi tiểu, lợi hô hấp, tiêu đờm, kháng viêm, cầm máu, lợi sữa và an thai. Đặc biệt, trong các sách cổ phương, rau đay có thể dùng làm thuốc chữa trúng nắng, phòng ngừa say nắng, trị táo bón, bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rát, tiểu ra máu, chữa ho ra máu, nôn ra máu. Ngoài ra, món ăn có rau đay giúp an thai và lợi sữa.

Tuy nhiều người không thích chất nhớt của rau đay nhưng đây là một dạng chất tự nhiên chống lại các triệu chứng táo bón, kích thích nhu động ruột và bôi trơn đường ruột để thức ăn dễ di chuyển xuống đại tràng. Do đó, rau đay giúp việc đại tiện đều đặn và dễ dàng hơn.

Cũng theo vị bác sĩ này, phụ nữ sau sinh có thể ăn rau đay nhiều trong vài tuần đầu. Nhờ chứa nhiều nước, các vitamin và khoáng chất, rau đay giúp kích thích tuyến vú tiết ra nhiều sữa hơn. Có thể chế biến rau đay nấu với tôm, cua đồng hoặc luộc ăn cả nước lẫn cái, nên dùng khi còn ấm.

Canh cua rau đay rất thơm ngon.

Một số lưu ý khi ăn rau đay để tốt cho sức khỏe

- Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng trẻ nhỏ dưới 5 tuổi không ăn quá nhiều rau đay vì sẽ cản trở hấp thu canxi và kẽm trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và trí não.

- Những người dễ bị tiêu chảy, dễ lạnh bụng không nên ăn nhiều và liên tục rau đay.

- Mặc dù rau đay tốt nhưng cũng nên ăn lượng vừa phải, khoảng 2-5 lần/tuần giúp thúc đẩy nhu động đường ruột và giúp đi tiểu dễ dàng.

- Ăn quá nhiều rau đay có thể gây khó tiêu, nên người đang bị bệnh đường tiêu hóa không nên ăn quá nhiều.

- Lưu ý khi rửa rau, không nên làm dập rau, hạn chế vò rửa quá kỹ làm mất chất nhầy từ rau và các vitamin, khoáng chất trong rau.

Trong 100g rau đay có thể chứa: 3140mg sắt, 306mg leucine, 144mg threonine và lysine, 51mg methionine, 33mg vitamin C và một số vi chất khác như vitamin K, vitamin B6, vitamin A, đồng… Do đó, rau đay rất tốt cho trẻ em, phụ nữ mang thai và sau sinh, những bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt.