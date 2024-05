Ai không nên ăn quả đu đủ dù thèm đến mấy?

Đu đủ rất tốt cho sức khoẻ, nhưng không phải ai cũng nên ăn loại quả này.

Đu đủ được coi là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất, chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Một quả đu đủ nhỏ (khoảng 150g) có thể cung cấp: calo 59; protein 1g; carbohydrate 15g; chất xơ 3g; kali 11% nhu cầu dinh dưỡng cần trong 1 ngày (RDI); vitamin B9 14% RDI; vitamin A 33% RDI.

Ngoài ra, đu đủ còn chứa vitamin B1, B3, B5, K, E, carotenoids, enzyme papain, quercetin, flavonoid, zeaxanthin… Đặc biệt trong đu đủ lượng beta caroten, một tiền chất của vitamin A nhiều hơn trong các rau quả khác.

Khi chín, quả đu đủ chứa 90% nước, 13% đường, không có tinh bột, nhiều caretenoid acid hữu cơ và các chất đạm chống oxy hóa, nên tác dụng tốt cho hệ thống tim mạch, có thể ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn chia sẻ của bác sĩ Đinh Minh Trí - Đại học Y dược TP.HCM cho biết, những người bị một số bệnh dưới đây đừng ăn đu đủ kẻo hối hận.

Đu đủ tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn.

Người gặp vấn đề đường hô hấp

Đu đủ chứa enzym Papain, là chất gây dị ứng mạnh và do vậy có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn hô hấp. Những người bị những bệnh như sốt mùa cỏ khô, hen suyễn, hoặc bất kỳ trường hợp dị ứng nào, hãy cẩn thận khi ăn đu đủ.

Đôi khi phấn hoa có thể dính lên vỏ đu đủ nên khi gọt đu đủ cần đeo găng tay. Vứt vỏ và găng tay vào thùng rác ngay sau khi gọt xong.

Sỏi thận

Đu đủ có nhiều vitamin C, trong 100g đu đủ chứa 60,9mg vitamin C. Bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận canxi oxalat hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người đã mắc bệnh.

Hạ đường huyết

Những người bị hạ đường huyết hoặc lượng đường trong máu thấp nên tránh ăn đu đủ, bởi ăn quá nhiều có thể dẫn đến các triệu chứng như run rẩy và tim đập nhanh.

Suy giáp

Cyanogenic glycoside trong đu đủ không chỉ ảnh hưởng đến nhịp tim mà còn có thể cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa i ốt trong cơ thể và gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn ở những người bị suy giáp. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ở những người ăn quá nhiều đu đủ.

Suy gan

Người bệnh suy gan thường xuyên phải sử dụng nhiều loại thuốc điều trị. Đu đủ có tác dụng giúp phục hồi sau các tác động độc hại trên gan và giảm tổn thương cho cơ quan này.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đăng tải trên Healthline cũng đề cập rằng lá đu đủ có thể làm tăng nồng độ men GGT, ALP và bilirubin thường chỉ ra các bệnh gan đang hoạt động do xuất huyết và viêm. Vì vậy, tốt nhất những người bị suy gan nên tránh hoặc giảm ăn đu đủ. Nếu muốn ăn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Một ngày chỉ nên ăn khoảng 500 - 700gr đu đủ.

Không ăn lúc bị tiêu chảy

Giống như tất cả các loại trái cây giàu chất xơ, đu đủ không an toàn nếu ăn quá nhiều trong giai đoạn bị tiêu chảy. Nguy hiểm hơn cả là bạn sẽ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng.

Phụ nữ có thai

Trong khi đu đủ chín được coi là an toàn và bổ dưỡng thì đu đủ xanh lại có thể làm tăng nguy cơ khiến tử cung bị co thắt do có nhựa. Nếu bà bầu ăn phải nhựa của đu đủ xanh, thai nhi có thể bị ảnh hưởng dẫn đến sẩy thai hoặc sinh non.

Lưu ý khi ăn đu đủ

Báo Tiền Phong dẫn lại chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng cho biết, đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu.

Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống thấp.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu.

Một ngày chỉ nên ăn khoảng 500 - 700gr đu đủ, đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn đu đủ xanh vì thế bạn hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ.

Đu đủ là thực phẩm bổ dưỡng, không có nhiều axit nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày, còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính, tốt nhất nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ.