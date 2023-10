Thứ quả nghe tên thì 'chết ngất' nhưng có hương vị thơm ngon, ăn một lần là nhớ mãi

Đây là loại quả đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ, không chỉ có hình dáng đẹp mắt mà còn có hương vị thơm ngon, ăn một lần là nhớ mãi.

Cứ vào giai đoạn cuối mùa hè tháng 7, tháng 8 hàng năm là lại đến mùa chùm chày nở rộ đỏ rực cả một góc vườn, khiến biết bao nhiêu người dân sinh sống tại Quảng Ngãi đều muốn hái xuống để thưởng thức.

Cây chùm chày là loại cây mọc rất phổ biến tại Quảng Ngãi, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu từ chân đồi, đồng bằng thậm chí cả ở trên những quả đồi, ngọn núi cao.

Cây chùm chày khi trưởng thành hoàn toàn có chiều cao trung bình từ 1-2m, mọc xen lẫn với nhiều loại cây khác. Lá cây có dạng hình trứng, chiều dài từ 6-8cm, màu xanh nhạt và có nhiều đường gân nổi trên mặt. Hoa chùm chày thường nở vào đầu xuân, có màu vàng nhạt và mùi thơm nồng quyến rũ.

Trong khi đó quả của cây chùm chày có hình dáng gần giống như với quả me nhưng có kích thước to hơn. Khi còn non thì quả có màu xanh nhạt, còn khi chín hoàn toàn thì quả sẽ có màu đỏ tươi như máu.

Tên gọi chùm chày vô cùng độc đáo được người dân đặt cho loại quả này đến từ hình dáng thuôn dài của nó giống như cái chày. Ngoài ra loại quả này thường mọc thành từng chùm với nhau từ 5-12 quả, cho nên mới có tên gọi là chùm chày là vì vậy.

Quả chùm chày có nhiều hạt nhỏ nằm bên trong, tuy nhiên nó có vỏ mỏng, nhiều thịt và đặc biệt là có vị ngọt lịm khi chín hoàn toàn. Được thưởng thức hương vị ngon ngọt của quả chùm chày và ngửi mùi thơm nồng nàn từ hoa của cây là điều thú vị và gắn liền với tuổi thơ của nhiều đứa trẻ sinh sống tại Quảng Ngãi.

Khi kết hợp quả chùm chày và quả dủ dẻ thì đúng thật là một cặp bài trùng, khiến ăn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn cứ thèm. Đó cũng chính là 2 đặc sản nức tiếng Quảng Ngãi, Quảng Trị mà nhiều người săn lùng mỗi khi đến thăm nơi đây.

Do chỉ là loại quả ăn vặt cho nên người dân địa phương thường không thu hái chúng để bán kiếm lời. Vậy nên với những người không sống tại xứ Quảng và cả những người con xa xứ sẽ rất khó để có thể mua được quả chùm chày này, thậm chí có bỏ ra nhiều tiền cũng khó nữa là.