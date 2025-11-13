Nông thôn Tây Bắc: Rừng Lai Châu thêm xanh nhờ “đội quân giữ rừng" ở các bản

Nêu cao vai trò các tổ chuyên trách bảo vệ rừng

Tỉnh Lai Châu hiện có hơn 470.000ha rừng. Những năm qua, công tác bảo vệ rừng luôn được tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng, đặt lên hàng đầu. Xác định phát triển rừng bền vững là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với ban hành các nghị quyết, chính sách thúc đẩy phát triển rừng và kinh tế rừng, tỉnh Lai Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Rừng Lai Châu thêm xanh khi có sự vào cuộc tích cực của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở bản, tổ dân phố. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thực tế cho thấy, công tác quản lý, bảo vệ rừng của tỉnh Lai Châu đã và đang có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Điểm sáng rõ rệt nhất chính là việc hình thành và củng cố các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) ở các bản, khu phố. Đây được xem là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. Toàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố của tỉnh Lai Châu hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Tình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Tè, cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 7 xã do Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương, người dân các xã cũng rất tích cực và hăng hái tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của bà con các xã, bản nơi đây. Thành viên các tổ chuyên trách bảo vệ rừng chính là đại diện các hộ gia đình. Điều này cho thấy ý thức, trách nhiệm của bà con đã được nâng lên rõ rệt.

Những cánh rừng ở Lai Châu ngày càng phát triển xanh tốt nhờ có sự tham gia bảo vệ rừng tích cực của người dân các xã, bản. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Xã Mường Tè đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chuyên trách bảo vệ rừng tại 11 bản. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản hoạt động khá tích cực và hiệu quả. Nhờ có sự tham gia tích cực của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản mà số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn xã giảm mạnh" – Ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Tè (Lai Châu) cho hay.

Đội tuần tra "không lương" và những đêm gác cửa rừng mùa khô

Vai trò của các tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố là không thể phủ nhận. Họ đã trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền, chủ động tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

"Ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng, tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản đã phát huy được vai trò người gác cổng, hạn chế được các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Rừng trên địa bàn xã nhờ đó xanh hơn, an toàn hơn" – ông Sơn nói thêm.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiện tại, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng đang "ghi điểm" với hoạt động tích cực và hiệu quả rõ rệt. Các tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở Lai Châu duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng.

Đặc biệt, vào những tháng cao điểm của mùa khô hanh, nhiều tổ chuyên trách bảo vệ rừng còn phân công thành viên đi canh gác ở cửa rừng, nhất là những vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao, để kiểm soát người ra, vào. Hình ảnh những người dân chất phác, nhiệt tình ngồi gác bên cửa rừng ở các xã, bản vào mùa khô hanh đã trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần giữ rừng Lai Châu.

Với sự vào cuộc đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nhiệt tình, xông xáo của hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố, những cánh rừng của Lai Châu đang ngày càng phát triển xanh tốt, góp phần đưa tỷ lệ độ che phủ rừng tăng lên qua từng năm, mang lại một tương lai xanh bền vững cho mảnh đất Tây Bắc.