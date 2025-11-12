PC Lai Châu nỗ lực mang ánh sáng và “tri thức điện” đến với các bản làng vùng cao (Kỳ 2): Điện về thắp sáng tương lai

Có điện, bản vùng cao Khau Hỏm “sáng” hơn

Sau nhiều năm mong mỏi, cuối cùng ước mơ được sử dụng điện lưới quốc gia của người dân bản Khau Hỏm (Nậm Sỏ, Lai Châu) cũng thành hiện thực khi dự án cấp điện cho bản hoàn thành vào trung tuần tháng 4/2025.

Có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân ở bản vùng cao còn nhiều khó khăn này “sáng” hẳn lên.

Có điện lưới quốc gia, anh Vàng A Thông, ở bản Khau Hỏm mạnh dạn sửa sang lại căn nhà gỗ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bản Khau Hỏm nằm tít trên núi cao. Con đường từ bản Uy Dạo (Nậm Sỏ) vào Khau Hỏm đang trong quá trình thi công, lổn nhổn đất, đá. Vào Khau Hỏm, chúng tôi cứ ngược dốc mà đi. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi bằng xe máy, chúng tôi mới đến Khau Hỏm – bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Nậm Sỏ.

Mới đến đầu bản, chúng tôi đã nghe tiếng máy cưa, máy mài vang dội. Hỏi ra mới biết, gia đình anh Vàng A Thông, ở bản Khau Hỏm đang sửa nhà. Chỉ tay vào căn nhà gỗ với những thanh xà, cột gỗ nhẵn thín vừa được thợ mài xong, anh Thông hồ hởi nói: Căn nhà gỗ này của gia đình có tuổi thọ hơn 10 năm rồi. Trước đây, không có điện, hệ thống xà, cột chỉ được đẽo gọt, bào thủ công, nhìn thô ráp, sần sùi, không bắt mắt. Hơn nữa, quá trình sử dụng, bụi bặm bám vào rất khó lau.

Giờ thì tốt rồi, có điện làm gì cũng tiện. Mấy hôm nay thư thả, tôi mới bắt tay vào sửa nhà cho nó đẹp hơn. Chiếc máy mài tiện lắm, chỉ cần cắm vào ổ điện rồi bật công tắc lên, chà đi chà lại vài lần là xà, cột nhẵn bóng luôn. Sau khi mài xong, tôi sẽ sơn lại toàn bộ xà, cột nhà cho mới, cho đẹp. Từ khi có điện, nhiều hộ dân trong bản đã sửa lại nhà, khiến cho căn nhà “sáng” hẳn lên.

Bản Khau Hỏm giờ đã có máy xay xát gạo sử dụng điện lưới quốc gia. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Bên bộ bàn ghế cũ kĩ kê ở góc nhà, Trưởng bản Khau Hỏm Vàng A Chảo chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống “tối tăm” của bà con trong bản khi chưa có điện. “Cuộc sống không có điện thật khổ. Khi chưa có điện, bà con trong bản chủ yếu sử dụng đèn dầu, đèn pin để thắp sáng khi trời tối. Ánh sáng dầu le lói đó cũng chỉ được bật lên khi ăn cơm, không gia đình nào dám để lâu. Không có điện, bà con muốn xát gạo phải ra bản Uy Dạo.

Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, nhà nào hết gạo khi trời mưa thì chỉ còn nước đi vay hàng xóm. Không có điện, nhiều người trong bản sắm được điện thoại thông minh cũng chỉ để… nghe, gọi lúc cần thiết, chứ chả ai dám nghe nhạc hay tìm hiểu thông tin trên mạng cả. Không có điện, tối đến, nhà nào biết nhà nấy, các cháu học sinh cũng chỉ biết đi ngủ sớm thôi…” – anh Chảo nhớ lại.

Nhấp ngụm nước lọc vừa được lấy từ tủ lạnh ra, giọng anh Chảo phấn chấn hẳn lên: “Giờ thì tốt rồi. Sau nhiều lần kiến nghị, đề xuất, cuối cùng mong ước có điện lưới quốc gia của bà con trong bản đã thành hiện thực. Khi thấy các anh thợ điện kéo cột, kéo dây về, bà con trong bản mừng lắm. Không ai bảo ai, nhà nào có đất trong diện bị thu hồi để dựng cột cũng tự giác giao đất. Nhiều gia đình còn tích cực tham gia hỗ trợ ngày công đào hố, vận chuyển vật liệu…”.

Có điện, bản Khau Hỏm "sáng" hẳn lên. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Theo Trưởng bản Khau Hỏm Vàng A Chảo, từ khi có điện, bản Khau Hỏm khởi sắc hẳn lên. Hơn 50 hộ dân trong bản, nhà nào cũng mua nồi cơm điện để sử dụng, thay thế cho bếp củi trước đây. Đã có nửa số hộ gia đình trong bản mua tủ lạnh về sử dụng. Các cháu học sinh cũng chịu khó ôn bài hơn vào mỗi tối. Bản đã có máy xay xát gạo, bà con trong bản không phải vất vả ra bản Uy Dạo như trước nữa. Có điện, bản Khau Hỏm “sáng” hẳn lên.

Mang "tri thức điện" đến các bản làng vùng cao

Không dừng lại ở việc vượt khó, kéo điện lưới quốc gia về thắp sáng các bản làng vùng cao trong tỉnh, những năm qua, PC Lai Châu còn kiên trì mang “tri thức điện” đến từng nhà, từng bản, giúp bà con nâng cao nhận thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ Đội Quản lý Điện lực khu vực Tân Uyên (PC Lai Châu) nhiệt tình hướng dẫn người dân bản Khau Hỏm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thực tế cho thấy, từ khi có điện, các bản làng vùng cao ở Lai Châu đổi thay rõ rệt. Chiếc ti vi, máy xay xát, máy bơm nước... đã trở nên quen thuộc, giúp người dân nâng cao năng suất lao động và cải thiện sinh hoạt. Ánh điện đã tạo điều kiện cho trẻ em được học tập dưới ánh sáng đầy đủ, người dân mở rộng chăn nuôi, sản xuất, góp phần giữ vững an ninh biên giới và ổn định đời sống.

“Bên cạnh việc cung cấp điện ổn định, PC Lai Châu luôn đặt công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả lên hàng đầu. Đây được xem là "cầu nối" tri thức thiết yếu nhất cho bà con vùng cao” – ông Trần Kim Long – Giám đốc PC Lai Châu nhấn mạnh.

Tại các bản làng mới được cấp điện, nguy cơ mất an toàn do sử dụng điện không đúng cách là rất lớn. PC Lai Châu đã thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn lắp đặt thiết bị điện đúng kỹ thuật, phát "cẩm nang an toàn điện" với hình ảnh minh họa trực quan, dễ hiểu, giúp bà con các bản nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng cao sử dụng điện tiết kiệm, an toàn được PC Lai Châu đặc biệt chú trọng. (Ảnh: Tuấn Hùng)

PC Lai Châu còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, cách xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ do điện.

“Tuyên truyền tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, mà còn là giải pháp quan trọng để ổn định lưới điện quốc gia, nhất là trong mùa nắng nóng” – anh Nguyễn Trọng Đồng, cán bộ Đội Quản lý Điện lực khu vực Tân Uyên (PC Lai Châu) cho hay.

Ông Giàng A Sông, người dân bản Khau Hỏm vui vẻ nói: “Từ khi có điện, bản tôi nhộn nhịp hẳn lên. Các anh cán bộ Điện lực Lai Châu nhiệt tình lắm. Họ không chỉ mang ánh sáng điện về cho bản, mà còn đến tận nhà hướng dẫn bà con cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Nhờ có sự tư vấn của các cán bộ điện lực, gia đình tôi đã lựa chọn lắp đặt bóng đèn LED để thắp sáng và chỉ bật khi cần thiết thôi”.

Những nỗ lực thầm lặng của người thợ điện Lai Châu không chỉ dừng lại ở việc mang ánh sáng từ lưới điện quốc gia đến với vùng khó, mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, tri thức và một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ người dân nơi "cuối trời Tây Bắc".

