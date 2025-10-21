Cuộc thi vẽ tranh "Vì tương lai xanh": Nét cọ trẻ thơ lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng

Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 10/2025, đã tạo nên một sân chơi giáo dục đầy bổ ích, thu hút sự tham gia của 1.861 học sinh đến từ các trường THCS trong xã. Chỉ trong thời gian ngắn, các em học sinh đã biến những suy nghĩ, tình cảm hồn nhiên của mình về thiên nhiên, rừng xanh và môi trường thành những tác phẩm đầy sáng tạo và ý nghĩa qua từng nét vẽ.

Sau vòng sơ khảo kỹ lưỡng tại các trường, Ban Tổ chức đã vinh danh những tài năng nhỏ tuổi với 12 giải thưởng được trao, bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.



Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên trao giải nhất cho em Nông Thái Bảo Hân, lớp 6A1, Trường THCS Số 1 Na Sang (Điện Biên). Ảnh: Thu Hường.

Đáng chú ý, giải thưởng cao nhất - giải Đặc biệt đã thuộc về em Nông Thái Bảo Hân, lớp 6A1, Trường THCS Số 1 Na Sang. Tác phẩm của Bảo Hân được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi thông điệp mạnh mẽ, trực diện về trách nhiệm bảo vệ rừng và môi trường sống.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: “Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức về môi trường, mà còn là phương pháp giáo dục trực quan, sinh động. Nó giúp chuyển tải những bài học khô khan trong sách vở về bảo vệ rừng, đa dạng sinh học thành cảm xúc và hành động cụ thể trên giấy. Đây là một mô hình giáo dục sáng tạo, giúp các em không chỉ hiểu về vai trò của rừng mà còn tự mình trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp này đến gia đình và cộng đồng. Cuộc thi là cơ hội quý báu để các trường học phát hiện và khuyến khích những học sinh có năng khiếu nghệ thuật, đồng thời bồi đắp cho các em tình yêu thiên nhiên sâu sắc”.

Ban Tổ chức trao giải cho các em học sinh đạt thành tích trong cuộc thi.

Cuộc thi vẽ tranh "Vì tương lai xanh" không chỉ là dịp để vinh danh các tài năng nhí mà còn là một phương thức tuyên truyền vô cùng hiệu quả. Cuộc thi đã thành công trong việc lan tỏa sâu rộng thông điệp cốt lõi "Chung tay bảo vệ rừng và môi trường vì tương lai xanh" đến toàn thể cộng đồng. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể trong việc chung tay xây dựng một hành tinh xanh - sạch - đẹp.