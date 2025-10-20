Chương trình 1719: Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc ở Sơn La

Clip: Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc

Sơn La, vùng đất nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh, Xinh Mun, Dao và nhiều dân tộc khác, vốn có nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội. Trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội và chương trình phát triển cộng đồng, đời sống của phụ nữ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi tích cực, nhờ sự triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình 1719 về bình đẳng giới.

Một trong những dự án điển hình là Dự án 8 thuộc Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng, được phân bổ 48% về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 52% về UBND cấp huyện (cú). Dự án nhằm mục tiêu thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng, đồng thời nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, giải quyết các vấn đề cấp thiết, đảm bảo sự tham gia thực chất của phụ nữ vào đời sống chính trị – xã hội, và trang bị kỹ năng bình đẳng giới cho cán bộ, người uy tín trong cộng đồng.

Sơn La quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, Hội là cơ quan chủ trì Dự án 8, đã phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các sở, ngành liên quan cùng các địa phương để thống nhất cách thức triển khai. Các bước triển khai bao gồm thành lập tổ giúp việc, ban hành quy chế, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cũng như cộng đồng.

Các cơ sở Hội được chỉ đạo xây dựng mô hình, câu lạc bộ và nhân rộng ra cộng đồng; đồng thời tăng cường giám sát, báo cáo đánh giá theo giai đoạn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mục tiêu cụ thể của Dự án 8 trong giai đoạn I là thành lập và duy trì 800 tổ truyền thông cộng đồng; xây dựng 70 địa chỉ an toàn hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình; tổ chức 323 cuộc đối thoại chính sách tại xã và cụm thôn, bản khó khăn; thành lập 136 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” do thanh niên dân tộc thiểu số chủ nhiệm tại trường học, thôn bản và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về bình đẳng giới đến công đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng bộ các giải pháp, hướng tới tương lai

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 99 lớp tập huấn về phát triển năng lực và bình đẳng giới cho hơn 6.300 cán bộ các cấp. Toàn tỉnh đã thành lập 715 tổ truyền thông cộng đồng tại các bản đặc biệt khó khăn, với tổng cộng 7.477 thành viên, trang bị micro, loa cầm tay, loa kéo cho 703 thôn, bản. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã sản xuất và phát 210 chương trình tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng 27 mô hình và 91 địa chỉ an toàn do phụ nữ làm chủ.

Đặc biệt, các cuộc đối thoại chính sách đã thu hút hơn 16.600 lượt phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia. 116 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập, do thanh niên dân tộc thiểu số chủ trì, hoạt động tại trường học, bản và nhà sinh hoạt cộng đồng, giúp lan tỏa kiến thức và kỹ năng bình đẳng giới đến từng hộ gia đình.

Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền bình đẳng giới cho học sinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ cán bộ, người lớn, mà ngay cả các em học sinh cũng được hưởng lợi từ chương trình. Em Quàng Thị Như, học sinh bản Sàng, phường Chiềng Cơi, chia sẻ: “Qua các buổi ngoại khóa ở trường, em được học nhiều kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em, hệ lụy của tảo hôn và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình. Em còn tuyên truyền cho bạn bè ở trường và nơi sinh sống, giúp các bạn nâng cao nhận thức và có kỹ năng tự bảo vệ mình.”

Những chia sẻ của em Như phản ánh rõ nét hiệu quả của Dự án 8, khi nhận thức của phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa dần được thay đổi. Họ trở nên chủ động, tự tin và dần vươn lên trong cuộc sống, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Công tác truyền thông vận động xã hội đã được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về giới và bình đẳng giới. Ảnh: Văn Ngọc

Sau gần 5 năm triển khai, Dự án 8 đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La. Thời gian tới, Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai các mục tiêu của chương trình một cách phù hợp với thực tế địa phương, nhằm đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Việc duy trì, nhân rộng các mô hình truyền thông cộng đồng, địa chỉ an toàn và CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” sẽ giúp phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số không chỉ được bảo vệ mà còn được trao quyền, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng.

Chương trình 1719 và Dự án 8 đã trở thành một minh chứng sống động về hiệu quả của các chính sách bình đẳng giới, đồng hành cùng đồng bào các dân tộc thiểu số Sơn La trong hành trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em tại vùng khó khăn. Qua đó, chương trình không chỉ thay đổi từng con người mà còn lan tỏa giá trị bình đẳng giới, xây dựng cộng đồng gắn kết và vững mạnh hơn.