Đào tạo kỹ năng nghề cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số ở Sơn La

Các học viên tham dự khai giảng khoá học pha chế. Ảnh: A Dạy.

Theo đó, dự án đã mở các khoá học, như: Pha chế, nấu ăn, nghiệp vụ khách sạn tại xã Tạ Khoa, Ngọc Chiến, Thảo Nguyên Resort (Mộc Châu), thành phố Sơn La (cũ)...

Tính đến nay, có hơn 140 học viên tham gia dự án đã được đào tạo xong, cấp chứng chỉ, giới thiệu kết nối việc làm. Đồng thời, hỗ trợ khởi nghiệp cho 20 phụ nữ và người khuyết tật.

Ngoài ra, có 450 học viên là phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được hỗ trợ đào tạo nghề trong ngành du lịch và dịch vụ.

100 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ được tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực kinh doanh.

Các học viên được đào tạo kỹ năng pha chế. Ảnh: A Dạy.

Chị Xa Thị Kiềm, dân tộc Thái, tham gia khóa Barista 1 tại Blackstone từ ngày 9 –25/7/2025. Sau khi hoàn thành khóa học, chị Kiềm đã tự tin mở một quán cà phê nhỏ tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hắc, tỉnh Sơn La và chính thức khai trương vào cuối tháng 8/2025.

Chị Kiềm chia sẻ: Sau khi hoàn thành khoá học, tôi đã áp dụng trực tiếp những kiến thức học được vào sự kinh doanh. Nhờ vậy mà, quán nhanh chóng thu hút khách hàng, bắt đầu có thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.



Học viên Lèo Thị Hoa với các bài học pha chế đồ uống tại lớp Barista Ngọc Chiến. Ảnh:

Còn chị Lừ Thị Phúc, dân tộc Thái, xã Tạ Khoa, là mẹ của bốn con nhỏ. Chị Phúc có khuyết tật ở mắt phải. Vượt qua nhiều khó khăn, chị quyết tâm tham gia và tốt nghiệp xuất sắc khóa Barista tại Blackstone.

"Ngay sau khi hoàn thành khóa học, tôi là người đầu tiên trong lớp bắt đầu kinh doanh, mở một quầy nhỏ bán đồ uống, đồ ăn nhẹ và bữa sáng cho học sinh trong khu vực. Nhờ sự nỗ lực áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống giúp bản thân tôi kinh doanh hiệu quả hơn". Chị Phúc tâm sự.

Các học viên được hướng dẫn kỹ thuật pha chế đồ uống để phục vụ việc kinh doanh. Ảnh: A Dạy.

Cũng như chị Kiềm, chị Phúc tham gia khóa pha chế đồ uống không cồn tại xã Ngọc Chiến, chị Lèo Thị Hoa phải đối diện với rào cản giao tiếp do khuyết tật câm điếc bẩm sinh.

Tuy nhiên, với sự kiên trì, tinh thần cầu tiến cùng sự hỗ trợ từ giảng viên và bạn học, chị Hoa đã làm chủ các kỹ năng pha chế cơ bản và nuôi dưỡng ước mơ mở một quán nhỏ tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến.

Các học viên tham gia khoá học pha chế đồ uống là phụ nữ, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A Dạy.

Trong tổng số hàng trăm học viên, có một số học viên nữ dân tộc thiểu số chưa biết đọc, viết thành thạo vẫn tích cực tham gia đầy đủ các buổi học.

Nhờ các buổi phụ đạo riêng, sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên và hỗ trợ từ bạn bè, các học viên này từng bước tự tin hơn trong thực hành, nắm vững kỹ năng pha chế và phục vụ khách hàng.

Đó là sự nỗ lực vươn lên của phụ nữ dân tộc thiểu số trong điều kiện khó khăn, đồng thời khẳng định tính bao trùm và khả năng thích ứng của mô hình đào tạo nghề.

Chương trình đào tạo không chỉ nâng cao kỹ năng nghề và mở ra cơ hội sinh kế, mà còn tạo động lực thay đổi tư duy, khẳng định sự tham gia và đóng góp của phụ nữ dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Đây là minh chứng thuyết phục cho định hướng GEDSI đã được lồng ghép hiệu quả trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Tiểu dự án “Phát triển dịch vụ đào tạo kỹ năng nghề và tạo việc làm trong ngành du lịch ở Sơn La" nằm trong Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La (Dự án GREAT 2 Sơn La).



Dự án GREAT là dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao vị thế kinh tế-xã hội và khả năng thích ứng của phụ nữ trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La và Lào Cai.



Tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2 dự án được triển khai từ năm 2022 đến năm 2027 tại tất cả các huyện và thành phố thuộc tỉnh.



Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 là hơn 250 tỷ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Australia là hơn 236 tỷ đồng, vốn đối ứng được cung cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh là 14,5 tỷ đồng.



Dự án GREAT 2 Sơn La sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh Sơn La thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chiến lược bình đẳng giới của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La.