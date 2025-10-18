Ổn định đời sống đồng bào các dân tộc Sơn La từ các chính sách thiết thực, kịp thời

Sơn La triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chính sách dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội. Những chính sách ấy đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp ổn định đời sống đồng bào các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, biên giới.

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích tự nhiên hơn 14.100 km², với 274 km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào). Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này, hơn 1,3 triệu người thuộc 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, cần cù lao động, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của mình.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La cùng chung sống đoàn kết. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Yên Châu, vùng đất quần cư lâu đời của đồng bào dân tộc Thái, những năm qua, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được triển khai hiệu quả. xã đã chỉ đạo các xã thành lập nhiều câu lạc bộ, mô hình lưu giữ văn hóa truyền thống dân tộc Thái; hỗ trợ, duy trì hơn 180 đội văn nghệ ở các bản, những “hạt nhân” văn hóa góp phần bảo tồn các làn điệu dân ca, hát ru, hát giao duyên đặc sắc.

Ông Nghiêm Xuân Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Châu cho biết: Chúng tôi coi văn hóa là linh hồn của dân tộc, là mạch nguồn kết nối các thế hệ. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được đặt lên hàng đầu, để những điệu xòe, khắp Thái, khăn piêu, trang phục dân tộc mãi trường tồn cùng thời gian.

Đồng bào dân tộc Thái Yên Châu giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống đồng bào các dân tộc Sơn La ngày càng được nâng cao

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, trong quý III/2025, đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn cơ bản ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho hơn 1.700 lượt người; trên các sàn giao dịch việc làm, có 18 vị trí tuyển dụng và 30 hồ sơ người tìm việc được đăng tải, qua đó 1.437 lao động đã có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân vùng cao.

Từ các cơ chế chính sách giúp đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La có công việc ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Ngành y tế tỉnh tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh theo mùa; mở rộng các dịch vụ kỹ thuật mới, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Ngành giáo dục – đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024–2025, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và năm học mới 2025–2026.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc. Sơn La tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 130 năm thành lập tỉnh Sơn La – tạo không khí thi đua sôi nổi, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tháng 7/2025, khi mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nặng tại nhiều xã vùng biên như Huổi Một, Mường Lầm, Chiềng Sơ, Sốp Cộp…, tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí để hỗ trợ người dân, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất. Những việc làm đó thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỉnh Sơn La đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí để hỗ trợ người dân, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La thông tin: Công tác tôn giáo được thực hiện đúng pháp luật, các hoạt động tín ngưỡng diễn ra thuần túy, an toàn. Đồng bào có đạo đoàn kết, gắn bó với chính quyền, tích cực tham gia phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới được giữ vững, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng tinh thần đồng thuận, đoàn kết của nhân dân, Sơn La đang từng bước ổn định và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách dân tộc, an sinh xã hội và tôn giáo, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.