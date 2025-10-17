Sơn La: Chính sách dân tộc, tôn giáo góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn La ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chính sách dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Các chương trình, đề án, tiểu dự án được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, trong quá III, Một trong những nội dung trọng tâm là thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền, thu hút 200 đại biểu là bí thư, trưởng bản, người có uy tín và đại diện các đoàn thể. Tại đây, các đại biểu được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt là các nội dung trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy vai trò của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với đó, Sở triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 9 – Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sơn La thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới. Ảnh: Văn Ngọc

Sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định, in ấn và phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền gửi đến 25 xã vùng sâu, vùng xa, giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết và khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, xây dựng hôn nhân tiến bộ.

Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để tuyên truyền về kết quả, hiệu quả triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hàng loạt phóng sự, tin, bài phản ánh sinh động các mô hình phát triển mới, những điển hình tiên tiến đã giúp lan tỏa tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng.

Một điểm sáng nổi bật là việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 2.185 người có uy tín, được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Trong 9 tháng đàu năm 2025, Sở đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị cung cấp thông tin cho 141 người có uy tín; 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung – Tây Nguyên.

Người có uy tin trên địa bàn tỉnh Sơn La góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng được chú trọng. Trong năm 2025, Sở đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho cán bộ đoàn thể, người có uy tín, cộng tác viên giảm nghèo, Ban giám sát cộng đồng xã… Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng triển khai hiệu quả các chương trình phát triển ở cơ sở.

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Hoạt động tôn giáo diễn ra thuần túy, đúng quy định của pháp luật. Sở đã tổ chức các lớp tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Mộc Châu và Vân Hồ, với hàng trăm học viên, đồng thời tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức tôn giáo được công nhận hoạt động hợp pháp.

Những kết quả nổi bật nêu trên khẳng định sự vào cuộc tích cực của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển bền vững, đời sống đồng bào dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.