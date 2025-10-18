Sơn La: Bầu người giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sơn La quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Ngày 18/10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 35 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo Luật định.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Minh Thu

Kỳ họp chuyên đề thứ 35, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Thu

Kỳ họp thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Chá A Của do được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác.

Kỳ họp cũng đã bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XV; bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hà Trung Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vi Đức Thọ, đồng chí Hà Trung Chiến. Ảnh: Minh Thu

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Một số hình ảnh tại kỳ họp