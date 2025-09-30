Bão số 10 tại tỉnh Sơn La: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công kiểm tra công tác ứng phó

Sơn La ảnh hưởng nặng nề do thiên tai

Ngày 30/9, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác ứng phó với bão số 10 trên địa bàn các xã Mường Cơi và Mường Bang (Sơn La)

Theo báo cáo sơ bộ, bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất và hạ tầng tại nhiều khu vực. Tại xã Mường Cơi, mưa lớn làm ngập úng 31,7 ha lúa, 210 ha ngô; 5 hộ dân tại bản Chiếu, bản Thải bị tốc mái proximang; điểm trường Hang Đá (Trường TH-THCS Tân Lang) bị ngập hoàn toàn; tuyến đường liên xã từ bản Diệt đi trung tâm xã Phù Yên hư hỏng, ách tắc; một số tuyến đường xã, liên bản, nội bản bị sạt lở.

Đồng chí Nguyễn Thành Công kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 trên địa bàn xã Mường Cơi. Ảnh: Lò Thái

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Cơi đã chỉ đạo di dời tài sản, bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ có nguy cơ sạt lở; cắm biển cảnh báo, căng dây tại các khu vực nguy hiểm, triển khai phương án khắc phục bước đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu địa phương khẩn trương huy động máy móc san gạt bùn đất, thông tuyến giao thông; hỗ trợ nhà trường vệ sinh, khử khuẩn phòng học tại điểm trường Hang Đá; đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống thoát nước, trình UBND tỉnh bố trí nguồn lực, kinh phí đảm bảo điều kiện dạy và học an toàn, lâu dài.

Tại xã Mường Bang, cơn bão gây sạt lở đất, làm tử vong 1 người dân tại bản Suối Gà; thiệt hại hơn 40 ha lúa; cuốn trôi, làm ngập 6 nhà tại các bản Cải, Chùng, Bang; 31 hộ ở bản Kẽm, Tân Kiểng phải di dời khẩn cấp; 10 cột điện tại bản Đoàn Kết bị gãy đổ; một cầu sắt lắp ghép tại bản Kẽm bị cuốn trôi. Trường PTDTBT TH&THCS Mường Do bị hư hỏng nhiều hạng mục: 70 m tường rào, 25 m cống thoát nước, cổng, sân và một số phòng học ngập nước.

Tuyến tỉnh lộ 114 bị sạt nhiều đoạn, đặc biệt là Đèo Bụt, đoạn đường khu Bãi Bông và dốc bản Hợp Phong đi bản Lao, hiện không thể lưu thông. Một số điểm khác bị tắc cống, nước tràn gây sạt taluy âm, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhiều tuyến giao thông bị hư hại nặng do thiên tai. Ảnh: Lò Thái

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Bang đã huy động dân quân, công an xã, lực lượng cơ sở di dời khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn; chỉ đạo tạm thời cho học sinh các điểm trường ở khu vực nguy hiểm nghỉ học; đồng thời tăng cường tuyên truyền, trực ứng phó, sẵn sàng xử lý tình huống thiên tai.

Ông Nguyễn Thành Công đề nghị các xã tuyệt đối không chủ quan, kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, ưu tiên bảo vệ tính mạng nhân dân, nhất là ở các khu vực nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở. Đồng thời, tập trung khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất; huy động tối đa lực lượng khắc phục các tuyến giao thông bị ảnh hưởng để sớm thông tuyến, đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân.

Hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã Mường Cơi và Mường Bang vẫn đang được triển khai khẩn trương, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân.

Một số hình ảnh thiệt hại do bão số 10 gây ra tại tỉnh Sơn La