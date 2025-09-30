Nông thôn Tây Bắc: Giáo dục Sơn La đầu tư cho tương lai, phát triển con người toàn diện

Chất lượng giáo dục Sơn La ngày càng nâng cao

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, đã trình bày tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng môi trường học tập suốt đời cho mọi người dân. Đây là những định hướng cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Hiện nay, tỉnh Sơn La có 609 trường công lập, phát triển hợp lý, bao phủ tới các vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân. Chất lượng giáo dục đại trà không ngừng được nâng cao; tỉnh đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì phổ cập giáo dục các cấp.

Giáo dục mũi nhọn có bước tiến rõ rệt, minh chứng qua thành tích 103 giải học sinh giỏi quốc gia từ năm 2020 đến nay. Đội ngũ cán bộ, giáo viên với hơn 23.400 người đã được chuẩn hóa, trong đó 81,94% đạt trình độ đại học trở lên. Phong trào học tập suốt đời cũng phát triển mạnh mẽ, với 75 Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng xây dựng xã hội học tập tại Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại đại hội.

Giáo dục - đào tạo được tỉnh xác định là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của Sơn La sẽ tiệm cận mặt bằng chung cả nước. Tỉnh Sơn La đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn trình độ theo quy định, trong đó 40% trên chuẩn; 80% trường đạt chuẩn quốc gia; đạt phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; duy trì vững chắc xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập tiểu học, trung học cơ sở mức độ 2.

Sơn La cũng hướng đến xây dựng hệ thống trường học hiện đại, xanh - sạch - đẹp - an toàn; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; phấn đấu trở thành “tỉnh học tập”, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng nền tảng vững chắc thông qua việc nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị để thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời đổi mới cơ chế quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, và ban hành chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chú trọng nâng cao chất lượng và hiện đại hóa dạy-học bằng cách triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường giáo dục kỹ năng sống, năng lực số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Hệ sinh thái số và ưu tiên đầu tư, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhất là trường nội trú, bán trú vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế, bằng việc củng cố các trung tâm học tập cộng đồng, phát triển mô hình thư viện số, và gắn kết chặt chẽ giáo dục với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh (như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch).

Để thực hiện thành công các giải pháp này, tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư và có chính sách đãi ngộ đặc thù cho giáo viên vùng khó khăn, đồng thời cam kết ưu tiên bố trí ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.