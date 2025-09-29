Sơn La: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng tầm thương hiệu nông sản

Sơn La hướng tới nông nghiệp bền vững

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phùng Kim Sơn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có tham luận quan trọng, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua và đề xuất nhiều giải pháp đột phá để đưa nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững, hiện đại.

Theo ông Sơn, giai đoạn 2020-2025, nông nghiệp Sơn La duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,44%/năm, giá trị thu nhập trên 1 ha đất trồng trọt đạt khoảng 73 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội XV đề ra. Với trên 85.000 ha cây ăn quả, 24.300 ha cà phê, hơn 43.500 ha sắn cùng nhiều vùng chè, mía, mắc ca…, Sơn La đã trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của miền núi phía Bắc, đủ khả năng cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và bước đầu khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước

Ông Phùng Kim Sơn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI.

Đáng chú ý, tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Toàn tỉnh hiện có hơn 115 ha nhà lưới, nhà kính, 3.200 ha cây trồng được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt; hơn 5.500 ha được cấp chứng nhận VietGAP, gần 265 ha đạt chứng nhận hữu cơ. Trong chăn nuôi, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ chuồng kín, tự động hóa được triển khai, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã đạt hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm. Lĩnh vực lâm nghiệp cũng ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý và bảo vệ rừng

Không chỉ chú trọng sản xuất, Sơn La đã phát triển mạnh mẽ hệ thống chuỗi liên kết và thương hiệu nông sản. Hiện toàn tỉnh duy trì 218 mã số vùng trồng, 8 mã số cơ sở đóng gói cho xuất khẩu; có 214 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để Sơn La đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI.

Bên cạnh thành tựu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: sản xuất ở một số vùng còn manh mún, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế, thiếu doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp.

Để khắc phục, ông Sơn đề xuất 8 nhóm giải pháp trọng tâm: phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư; quy hoạch và đầu tư hạ tầng các vùng nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thúc đẩy tích tụ đất nông nghiệp; mở rộng thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị; và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại như công nghệ sinh học, tưới nhỏ giọt, nhà kính, IoT trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI.

“Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch – hữu cơ gắn với xây dựng và bảo vệ thương hiệu là chìa khóa nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và phát triển bền vững ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La trong thời gian tới”, đồng chí Sơn nhấn mạnh.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân, Sơn La kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm nông nghiệp hàng hóa lớn của vùng Tây Bắc và cả nước.