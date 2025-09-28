Sơn La: Nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Xây dựng Sơn La ngày càng phát triển

Chiều ngày 27/9, trong khuôn khổ Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đã quyết định thành lập đoàn đại biểu và các tổ thảo luận; hướng dẫn phương pháp, nội dung để các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau khi thành lập, các tổ thảo luận đã làm việc sôi nổi, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Các đại biểu cơ bản thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, đề xuất nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương và vùng Tây Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Tổ thảo luận số 1 do đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu làm Tổ trưởng, có sự tham gia của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy. Các ý kiến khẳng định dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, có tính khái quát và thực tiễn cao, phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế tư nhân; quan tâm phát triển điện gió, mở rộng chế độ bảo hiểm y tế cho vùng sâu, vùng xa; tháo gỡ vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Tổ thảo luận số 2 do đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, các đại biểu tập trung phân tích vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như động lực phát triển; đề nghị cơ chế đặc thù cho năng lượng tái tạo, kinh tế lâm nghiệp; bổ sung chỉ tiêu về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cơ sở.

Các Tổ Đại biểu thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ở các tổ thảo luận khác, nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc vào những nội dung trọng tâm: thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng; đầu tư cho thế hệ trẻ và cán bộ dân tộc thiểu số; xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với chuyển đổi số; phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh; quan tâm đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực; chú trọng phát triển y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa bản địa và nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu đều khẳng định, dự thảo các văn kiện là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân; phản ánh đúng thực tiễn đất nước, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030 và tầm nhìn xa hơn.

Không khí thảo luận dân chủ, trách nhiệm tại các tổ đã cho thấy quyết tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội, góp phần cùng cả nước xây dựng đường lối, chiến lược phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.