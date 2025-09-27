Nông sản Sơn La "khoe sắc" tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
27/09/2025 16:36 GMT +7
Nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La được trưng bày, giới thiệu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030, thể hiện tiềm năng và thế mạnh kinh tế địa phương.
Trưng bày nông sản đặc trưng của Sơn La
Chiều 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Không gian trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP bên lề Đại hội trở thành điểm nhấn quan trọng, vừa quảng bá hình ảnh Sơn La năng động, sáng tạo, vừa khẳng định thành tựu nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
