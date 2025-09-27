Nông sản Sơn La "khoe sắc" tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Từ một vùng đất còn nhiều gian khó, bản Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, nơi đây không chỉ thay đổi toàn diện về diện mạo mà còn nổi lên như một bản của những "triệu phú, tỷ phú" nơi sơn cước.