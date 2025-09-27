Sơn La thi đua yêu nước

Nông sản Sơn La "khoe sắc" tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Văn Ngọc - Phạm Hoài

27/09/2025 16:36 GMT +7

Nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La được trưng bày, giới thiệu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030, thể hiện tiềm năng và thế mạnh kinh tế địa phương.

Trưng bày nông sản đặc trưng của Sơn La

Chiều 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Không gian trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP bên lề Đại hội trở thành điểm nhấn quan trọng, vừa quảng bá hình ảnh Sơn La năng động, sáng tạo, vừa khẳng định thành tựu nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Gian hàng trưng bày nông sản Sơn La rực rỡ sắc màu, điểm nhấn bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Văn Ngọc
Không gian trưng bày lần này quy tụ nhiều nông sản tiêu biểu, thể hiện rõ dấu ấn đặc trưng của nông nghiệp Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc 
Ngoài những sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, nhiều HTX cũng mang đến các loại nông sản tươi ngon và sản phẩm chế biến đặc trưng như: na, chanh leo vàng, bơ, thanh long, mít, hồng giòn, mận, xoài, trà cascara, cà phê hòa tan, chuối sấy dẻo... Ảnh: Văn Ngọc
Các sản phẩm đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa thể hiện kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất an toàn, vừa phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào OCOP trên toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Đây không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm, mà còn là lời khẳng định niềm tự hào của nông dân, doanh nghiệp, HTX khi sản phẩm quê hương góp mặt trong sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Tỉnh Sơn La đã hình thành 9 vùng nông nghiệp công nghệ cao, cấp 216 mã số vùng trồng và 8 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các sản phẩm như nhãn, xoài, mắc ca, chanh leo với tổng diện tích hơn 3.140 ha. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện toàn tỉnh có 214 sản phẩm OCOP, duy trì 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, tạo việc làm cho trên 11.000 lao động. Ảnh: Văn Ngọc

