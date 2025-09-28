Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Các đại biểu làm Lễ chào cờ. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Báo cáo kết quả Đại hội phiên trù bị; mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn Thư ký lên làm việc. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. 400 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 94 nghìn đảng viên từ 79 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, những kết quả đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và các thành tựu phát triển của tỉnh Sơn la qua 40 năm đổi mới đã tạo lên diện mạo mới cho tỉnh nhà; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phòng Báo chí Sơn La.