Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI
28/09/2025 10:43 GMT +7
Sáng ngày 28/9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
