Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Sơn La dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Quân khu 2; lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Sơn La, dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Đại hội lần này quy tụ 400 đại biểu chính thức, gồm 41 đại biểu đương nhiên, 359 đại biểu bầu và chỉ định từ 79 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 94.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được tổ chức với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc”.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu khai mạc Đại hội.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn 2025 – 2030, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong phiên làm việc chính thức sáng 28/9, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc, một chương trình văn nghệ đặc sắc đã được tổ chức với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân các dân tộc Sơn La, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.



Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Đại hội XVI được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tỉnh Sơn La chuẩn bị kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập (1895 – 2025).

Toàn cảnh đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng – an ninh vững chắc, quan hệ đối ngoại mở rộng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều thành tựu.

Với sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn cùng 400 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của hơn 94.000 đảng viên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, xây dựng Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.