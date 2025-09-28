Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh 3 nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội

Sơn La dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Sơn La long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn cùng 400 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cùng với việc tập trung thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và đã thành công tốt đẹp. Đồng thời, tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 theo đúng Chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương.

Với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh; từ nhiều tháng qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Những ý kiến đóng góp quý báu đó đã góp phần làm sáng rõ thêm bức tranh toàn cảnh về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tỉnh bứt phá, phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, hướng về Đại hội, Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.

Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vươn lên, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được tăng cường mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả quan trọng đó đã tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 3 nhiệm vụ quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra. Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ hết sức quan trọng:

Thứ nhất, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, kỹ lưỡng các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ hai, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trí tuệ và có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ ba, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.



Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội và là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình Đại hội đã đề ra.

