Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy Sơn La

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn Lakhóa XVI đã thống nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, sinh ngày sinh: 02/09/1969; Dân tộc Thái; Quê quán: Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư “Quản ý kinh tế trong lĩnh vực tổ hợp hoá học lâm nghiệp”; Cử nhân chuyên ngành “Luật gia đánh giá”; Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh từng trải qua các cương vị công tác: Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên (cú); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La.



Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Sơn La quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ba đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là: đồng chí Lò Minh Hùng, đồng chí Nguyễn Đình Việt và đồng chí Chá A Của.

Đồng thời, Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 3 Phó Chủ nhiệm gồm: đồng chí Đàm Thanh Tùng, đồng chí Lương Thị Hoài Thu và đồng chí Kha Mạnh Sâm.

Kết quả phiên họp đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tạo tiền đề quan trọng để lãnh đạo toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.



Phát biểu nhận nhiệm vụ Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Chúng tôi rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời là trọng trách rất lớn đối với mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI nhận nhiệm vụ.

Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI nhận thức sâu sắc rằng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nắm bắt mọi cơ hội, tiếp tục đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân.

Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.