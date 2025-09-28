Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài: Sơn La cần phát huy tiềm năng, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc

Sơn La với nhiều thành tựu nổi bật

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, sáng ngày 28/9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt, đặt nền móng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng hành cùng cả nước bước vào thời kỳ phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt mức 18 chỉ tiêu chủ yếu.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, nông nghiệp phát triển mạnh, trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm chế biến nông sản, sữa, hoa quả của vùng Tây Bắc. Công nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng chế biến sâu, hiện đại. Du lịch khẳng định thương hiệu với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu – điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và thế giới.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; chương trình xóa nhà tạm, dột nát hoàn thành sớm trước 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ. Văn hóa – xã hội tiến bộ rõ rệt, trong đó Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. An ninh quốc phòng được giữ vững; đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Định hướng phát triển 2025 – 2030 của Sơn La

Bên cạnh kết quả, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại: kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng; một số vùng sâu, vùng xa đời sống nhân dân còn khó khăn; 6/24 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh một số định hướng lớn: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chống suy thoái, phát huy dân chủ, tăng cường dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát triển kinh tế toàn diện, coi nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch là trụ cột; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông kết nối vùng; thúc đẩy kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế số.

Phát triển văn hóa – xã hội, bảo tồn bản sắc các dân tộc, gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh, giảm nghèo bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh đại hội.

Giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; kiên quyết phòng, chống ma túy, phấn đấu đạt mục tiêu 50% xã, phường không ma túy vào năm 2030.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành khóa XVI sẽ là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ sức lãnh đạo đưa Sơn La phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.