Sơn La tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong 24 giờ qua (từ 8h ngày 29/9 đến 8h ngày 30/9), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 130 - 270mm, có nơi lên tới gần 280mm.

Trong đó, một số điểm có lượng mưa cao như: Bắc Phong (271,8mm), Mường Do 1 (277,2mm), Mường Do 2 (232,8mm), Hua Păng (184,1mm), Tô Múa (199,4mm), Km22 Vân Hồ (198,4mm)...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa (trên 85%), tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Đồ họa: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La

Trong 6 giờ tới, dự báo nhiều xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương.

Các khu vực có nguy cơ cao được cảnh báo như các xã: Đoàn Kết, Kim Bon, Ngọc Chiến, Phù Yên, Song Khủa, Tà Xùa, Tô Múa, Vân Hồ, Bắc Yên, Chiềng Sại, Xuân Nha, Mường Bang, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp...

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo cấp 1. Tuy nhiên, các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng như: đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh - kinh tế, ảnh hưởng sản xuất và làm ngập úng cục bộ ở vùng trũng, đô thị.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; chuẩn bị các phương án phòng tránh, sơ tán kịp thời tại những khu vực có nguy cơ cao, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.