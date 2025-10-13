Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 do ông Lại Như Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Phó Trưởng đoàn kiểm tra làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La.

Được thành lập ngày 1/3/2025 trên cơ sở hợp nhất Ban Dân tộc và Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ), Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Mặc dù mới thành lập, song với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm đổi mới, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung CCHC, tạo nhiều chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu hoạt động.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo báo cáo, Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2025 của Sở đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đã được công bố và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính, bảo đảm thuận lợi cho người dân và tổ chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn cho người có uy tín trong cộng đồng được tổ chức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Một điểm sáng nổi bật là ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ trong toàn Sở. Hiện 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, trong đó 99,6% văn bản được ký số. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã phát hành hơn 1.600 văn bản và tiếp nhận trên 10.000 văn bản điện tử, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, giảm thời gian, chi phí hành chính.

Đoàn kiểm tra công vụ tại phòng Chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Ly

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo trong việc triển khai nghiêm túc, bài bản các nội dung CCHC. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng kiến cải cách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các chương trình, dự án.

Với quyết tâm đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đang khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sơn La.