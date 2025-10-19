Nông thôn Tây Bắc: Sơn La thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Sơn La ổn định đời sống đồng bào các dân tộc

Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên trên 14.109 km², với 274 km đường biên giới giáp các tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào). Dân số toàn tỉnh hơn 1,3 triệu người, gồm 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 83,8%.

Với đặc thù địa hình rộng, dân cư phân tán, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, công tác dân tộc luôn được tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, trong những tháng cuối năm, Sở tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Tỉnh Sơn La quan tâm chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Các cấp, ngành chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác dân tộc, đảm bảo chính sách được triển khai đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu, góp phần ổn định đời sống vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Kế hoạch công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch giai đoạn II (2026 – 2030). Việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, xác định danh mục các công trình, dự án ưu tiên cũng đang được triển khai khẩn trương, khoa học, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

Giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG được điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025, nhằm phát huy tối đa nguồn lực đầu tư vào hạ tầng thiết yếu, sinh kế, nhà ở, giáo dục, y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình tại các xã, phường được tăng cường, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, ổn định đời sống nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Một điểm nhấn quan trọng là tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp và cộng đồng dân cư theo Quyết định 1719 của Chính phủ. Đây được coi là giải pháp then chốt giúp chính sách dân tộc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cơ sở.

Song song với công tác dân tộc, cũng chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thông qua việc xây dựng và ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2025 – 2030”. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, gắn với đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Với những giải pháp toàn diện, thiết thực và hướng đến cơ sở, Sơn La đang tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững vùng biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.