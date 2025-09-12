Nông thôn Tây Bắc: Chương trình 1719 đưa nước sạch về bản

Clip: Chương trình 1719 mang nước sạch về bản. Ảnh: Văn Ngọc

Hiệu quả từ chương trình 1719

Xuôi theo Quốc lộ 6, con đường huyết mạch nối liền Tây Bắc với các tỉnh miền xuôi, chúng tôi tìm về xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, mảnh đất nơi đồng bào người Thái, Mông, Kinh cùng chung sống. Những mái nhà sàn lấp ló bên nương ngô, vạt sắn, vườn cây ăn quả, những cánh đồng lúa vàng ruộm trong nắng,… tạo nên bức tranh thanh bình mà tràn đầy sức sống.

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau khung cảnh nên thơ ấy, đã có những năm tháng bà con nơi đây phải gồng mình trước những khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là thiếu nước sạch sinh hoạt - Thứ tưởng chừng hiển nhiên với nhiều vùng đồng bằng, nhưng lại trở thành nỗi lo triền miên nơi bản cao.

Những năm gần đây, cuộc sống của đồng bào đã đổi thay từng ngày nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước qua các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình 1719 hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Ngọc

Chúng tôi tìm đến bản Chai, nơi gia đình bà Lò Thị Hương (dân tộc Thái) sinh sống. Căn nhà nhỏ nép mình dưới chân núi. Gia đình bà Hương có bốn nhân khẩu, bao năm qua chỉ biết trông vào nương ngô, rẫy sắn., thu nhập chẳng đáng là bao, mọi chi tiêu đều phải chắt bóp.

“Cái khó nhất là nước sinh hoạt. Mùa khô, cả nhà phải gùi từng can nước về, mỗi xô nước là mồ hôi ròng rã trên lưng”, bà Hương chia sẻ, đôi bàn tay chai sần khẽ lau giọt mồ hôi trên trán.

Nhưng hôm nay, căn bếp nhỏ của bà rộn rã tiếng cười. Từ ngày được Nhà nước hỗ trợ téc chứa nước sạch, gia đình đã có nguồn nước ổn định để dùng quanh năm. Bà xúc động: “Gia đình tôi rất phấn khởi. Giờ có bình chứa nước, không còn nỗi lo từng xô nước nữa. Yên tâm sản xuất, yên tâm cho con cháu học hành”.



Qua rà soát, xã Yên Châu có trên 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần cấp nước sinh hoạt phân tán. Ở nhiều bản vùng cao, mùa khô đến đồng nghĩa với chuỗi ngày vất vả tìm nước. Có gia đình phải đi xa hàng cây số để lấy từng can nước. Có hộ đào giếng, nhưng địa hình đồi núi khiến nguồn nước ngầm quá xa vời.

Bà Lò Thị Hương, bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La được hỗ trợ bình nước. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Ông Lò Đức Việt, Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết: Trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Kinh… Một số bản vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, chúng tôi đồng bộ triển khai nhiều giải pháp, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) thực sự là cú hích quan trọng.

Từ nguồn vốn chương trình, xã đã hỗ trợ trên 1.000 hộ dân téc chứa nước dung tích 1,5m³. Hơn 3 tỷ đồng được giải ngân, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Người dân không chỉ có nước sạch để uống, để nấu ăn, mà còn biết cách tích trữ nước mưa, dùng tiết kiệm cho mùa khô.

Không riêng Yên Châu, nhiều xã vùng cao của Sơn La cũng từng đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, mà còn khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng, đời sống bà con càng thêm khó khăn.

Chương trình 1719 thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Nhằm tháo gỡ “nút thắt” này, tỉnh Sơn La đã tập trung thực hiện Dự án 1 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án tập trung cung cấp nước sạch và cơ sở hạ tầng bền vững, giúp bà con ổn định đời sống, bảo vệ sức khỏe và mở ra cơ hội phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La chia sẻ: Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 145 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, sửa chữa 94 công trình nước sinh hoạt; hỗ trợ bồn chứa nước cho gần 1.400 hộ, tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Đây là bước tiến lớn trong việc giải quyết tình trạng thiếu nước, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân.

Người dân được hưởng lợi từ chương trình 1719. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hưng cũng cho biết, tỉnh đang tiếp tục rà soát, đánh giá các công trình, đề xuất Trung ương tháo gỡ vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư. Song song, công tác truyền thông, vận động bà con sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước cũng được chú trọng. Mục tiêu đặt ra là 100% dân số nông thôn và 98% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, đất ở, đất canh tác, thì nước sạch chính là “đòn bẩy” giúp đồng bào an tâm bám đất, bám bản. Từ những công trình nước mới, bà con không còn phải gùi từng can nước xa xôi, không phải nơm nớp lo bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm. Trẻ em được đến trường đều đặn, phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế.

Đi dọc bản vùng cao Sơn La, chúng tôi bắt gặp những nụ cười hạnh phúc khi dòng nước mát trong lành chảy về tận ngõ. Đó không chỉ là dòng nước, mà còn là niềm tin vào sự đổi thay của quê hương.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, Yên Châu nói riêng và Sơn La nói chung đang dần vững bước trên con đường phát triển, tạo nên bức tranh mới - bức tranh no ấm, bền vững trên vùng đất nông thôn Tây Bắc.