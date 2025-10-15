Nông dân Sơn La khơi dậy khát vọng vươn lên, làm giàu trên mảnh đất quê hương

Xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh

Thông tin với phóng viên, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban Công tác Nông dân (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La), cho biết: “Cùng với sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Sơn La sớm được hình thành và có những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, nông dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn thể hiện truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn, một lòng đi theo Đảng”.

Từ những năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Nhà ngục Sơn La, phong trào nông dân đã sôi nổi khắp các địa phương với các tổ chức như “Cứu quốc ở Mường La”, “Hội Người Thái cứu quốc ở Mường Chanh”… thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai động bộ các giải pháp nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào thời kỳ đổi mới, các cấp Hội Nông dân Sơn La tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La, tổ chức Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò của hội viên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tính đến nay, Hội Nông dân tỉnh có 74 tổ chức Hội cấp xã, 2.173 chi hội, hơn 169 nghìn hội viên. Các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp phương pháp truyền thống với hiện đại, mở rộng các kênh truyền thông trên Báo và Đài PT-TH Sơn La và Báo Nông thôn Ngày nay.

Nhiều hội thi được tổ chức như “Hội Nông dân Sơn La với chuyển đổi số”, “Tiêu thụ nông sản”, “Nhà nông đua tài”… đã khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại, liên kết chuỗi giá trị.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức nhiều hội thi để nâng cao kiến thức phát triển nông nghiệp hiện đại cho hội viên nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống hội viên nông dân ngày càng được nâng cao

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có 18.367 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất theo chuỗi giá trị đã được nhân rộng.

Các cấp Hội cũng vận động hội viên đóng góp hàng trăm nghìn ngày công làm đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường. Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 82 tỷ đồng, cho hơn 1.798 hộ vay phát triển sản xuất; phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho trên 43.800 hộ vay với tổng dư nợ hơn 3.000 tỷ đồng.

Hội cũng tổ chức trên 100.000 lượt tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho hơn 5.000 lao động nông thôn, hỗ trợ 4.000 hộ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart, góp phần mở rộng đầu ra, tăng thu nhập.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Song song đó, Hội đã thành lập và duy trì hoạt động 1.121 chi hội và 233 tổ hội nghề nghiệp, hỗ trợ 31 hợp tác xã và 445 tổ hợp tác, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Ông Bạc Cầm Khuyên cho biết thêm, các cấp Hội còn tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh như Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Sơn La và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2022-2025, qua đó khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Văn Ngọc

Với những đóng góp, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nhiều hội viên nông dân tiêu biểu như ông Lò Văn Muôn, ông Bàn Văn Mình, ông Quàng Văn Một, ông Vì Văn Ỏm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới – minh chứng cho tinh thần cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người nông dân Sơn La hôm nay.