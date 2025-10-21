Điện Biên: Biệt phái 97 công chức, viên chức về giúp xã, phường thực hiện nhiệm vụ

Tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 17/10/2025, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định phê duyệt 97 công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh về làm việc tại các xã, phường; thời gian biệt phái là 6 tháng, kể từ ngày 20/10/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức được biệt phái, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Việc biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường là chủ trương đúng đắn và mang tính chiến lược của tỉnh, thể hiện tầm nhìn đổi mới trong công tác cán bộ. Đây không chỉ là giải pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở, mà còn là cơ hội để đội ngũ công chức, viên chức được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, gắn bó hơn với nhân dân và đời sống cơ sở”.

Chủ tịch Lê Thành Đô đề nghị các công chức, viên chức được biệt phái nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận nhanh công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để cùng với chính quyền cơ sở tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, mỗi cán bộ cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cơ hội để cống hiến, học hỏi và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với bộ máy hành chính.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Quyết định biệt phái cho 52 cán bộ thuộc các sở, ban, ngành tỉnh xuống giúp các xã. Ảnh Vinh Duy

Thay mặt các công chức, viên chức được biệt phái, ông Nguyễn Quang Dũng, công chức Sở Xây dựng Điện Biên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên cho biết: “Sau gần 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền trong tỉnh đã vận hành ổn định, thông suốt, từng bước thể hiện được tính ưu việt và hiệu quả của mô hình mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở nhiều xã vẫn còn thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, giao thông, quản lý đô thị...”.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng, công tâm và khách quan những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn phù hợp để biệt phái về cơ sở.

Trong đợt này, tỉnh Điện Biên biệt phái 52 công chức, viên chức về công tác tại 45 xã, phường trên địa bàn; đồng thời phân công nhiệm vụ cho 45 Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã (thuộc Sở Y tế) trực tiếp tham mưu cho cấp xã về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế.