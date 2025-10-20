Nông thôn Tây Bắc: Bình Thuận xây dựng nông thôn mới từ sức dân

Bình Thuận nâng cao thu nhập cho người dân

Chúng tôi về xã Bình Thuận, một trong những xã vùng cao của tỉnh Sơn La. Những con đường bê tông sạch đẹp uốn lượn quanh các bản làng, những vườn cây ăn quả trĩu quả, những mái nhà sàn thấp thoáng trong sương chiều… tất cả tạo nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống.

Bình Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Phổng Lái và Chiềng Pha, vốn đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Kế thừa nền tảng vững chắc đó, xã bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu bền vững, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Tiêu chí thu nhập luôn là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Bùi Xuân Xã, bản Kiến Xương, là minh chứng sống cho quyết tâm này. Trước đây, ông cũng như nhiều hộ dân trong bản chỉ biết trồng ngô, trồng sắn, những cây ngắn ngày, thu nhập chỉ đủ ăn. Không chịu khuất phục, ông Xã quyết tâm tìm hướng đi mới: trồng cây ăn quả.

ông Bùi Xuân Xã, bản Kiến Xương chăm sóc vườn hồng của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Trên gần 2 ha đất, ông trồng đủ các loại cây như hồng, nhãn, ổi… Không chuyên canh một loại cây nào, ông bảo: “Mùa nào cũng có quả để bán, vụ nào mất mùa mất giá thì loại cây khác bù vào, thu nhập mới ổn định”. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học, vườn cây của ông phát triển tốt, mỗi năm mang về hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

“Mình cứ trồng ngô, sắn thì không bao giờ khá lên được. Phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, tận dụng đất đai, khí hậu mát mẻ để trồng cây ăn quả. Đó là con đường nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới,” ông Xã chia sẻ.

Toàn xã hiện duy trì 125 ha lúa, hơn 500 ha cây trồng trên nương, gần 1.000 ha chè, 840 ha cà phê và hơn 400 ha cây ăn quả. Bình Thuận tập trung phát triển các cây trồng chủ lực, tổ chức sản xuất theo vùng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến tới chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng.

Đặc biệt, xã có 2 sản phẩm OCOP 4 sao là Trà Thu Đan và Chè Trọng Nguyên, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, quảng bá thương hiệu Bình Thuận ra thị trường rộng lớn.

Bên cạnh trồng trọt, xã còn chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị, thu hút hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư.

Chè Trọng Nguyên sản phẩm OCOP của xã Bình Thuận. Ảnh: Văn Ngọc

Đầu tư hạ tầng tạo đổi thay diện mạo nông thôn mới

Theo ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, giai đoạn 2020–2025, tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới của hai xã tiền thân đạt 68,5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 4,8 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả để xây dựng, duy tu nhiều công trình thiết yếu: 1 công trình thủy lợi, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung, 3 nhà lớp học, 5 nhà văn hóa bản,24 tuyến đường giao thông.

Người dân tích cực hiến đất, góp công sức, tiền, vật liệu để bê tông hóa đường giao thông, chỉnh trang tường rào, cổng nhà văn hóa, trồng hoa ven đường, làm sạch đẹp làng xóm. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới Bình Thuận sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Bình thuận tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với phát triển nông nghiệp, Bình Thuận xác định du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp là hướng đi quan trọng, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt tại khu vực đèo Pha Đin và các bản có tiềm năng. Kết nối với các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, đây sẽ là nguồn thu bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Xã duy trì các phong trào “Bản sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Bản không rác thải”, nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước và đất sản xuất. Hoạt động “Ngày thứ bảy về cơ sở” được duy trì, huy động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những tuyến đường, công trình, vườn cây đều mang dấu ấn của sự chung tay giữa chính quyền và nhân dân, tạo nên một cộng đồng gắn kết, tự lực, sáng tạo.

Vùng trồng chè của xã Bình Thuận. Ảnh: Văn Ngọc

Xã đang tập trung hoàn thiện quy hoạch chung nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2035, với các mục tiêu: Trên 80% đường trục bản, 70% đường ngõ xóm, 10% đường nội đồng được cứng hóa; 100% bản có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; Hình thành 1 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Giữ vững sản phẩm OCOP 4 sao; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; Doanh thu du lịch đạt trên 3,5 tỷ đồng/năm, đón 350.000 lượt khách. Xã phấn đấu xây dựng 3–4 bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1–2 bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng sự đồng thuận của cộng đồng đã làm nên những đổi thay ở Bình Thuận, một xã vùng cao đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình nông thôn mới. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của nhân dân, Bình Thuận hôm nay không chỉ là xã nông thôn mới, mà còn sự đoàn kết và khát vọng vươn lên bền vững trên vùng cao Tây Bắc.