Loại quả bán đầy chợ, giá thì ngày càng rẻ, chứa gần 20 loại vitamin, được đánh giá 'tốt nhất thế giới'

Không chỉ là loại trái cây quen thuộc, quả bơ (tên khoa học Persea Americana) được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ chứa gần 20 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, lutein, folate, vitamin E, chất xơ và các chất béo lành mạnh.

Hàm lượng đường thấp nhưng giàu dưỡng chất thiết yếu giúp bơ mang lại hàng loạt lợi ích cho tim mạch, thị lực, xương khớp và hệ miễn dịch.

Trong danh sách 20 thực phẩm tốt nhất nên có trong chế độ ăn hàng ngày do chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh – Good Food – công bố, bơ được xếp ở vị trí số một. Bơ vượt qua nhiều thực phẩm nổi tiếng khác như trứng, tỏi, lựu hay cải xoong.

Theo đánh giá, bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như kali, đồng, sắt… đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh và miễn dịch.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của quả bơ được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học.

Ăn bơ có thể giúp bạn giảm cân

Bơ có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách giữ cho bạn no lâu hơn và khiến bạn ăn ít calo hơn. Chúng cũng giàu chất xơ và ít carbs, có thể thúc đẩy giảm cân.

Bơ chứa nhiều kali

Bơ rất giàu kali, là một chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ. Chất dinh dưỡng này giúp duy trì các gradient điện trong tế bào của cơ thể và phục vụ các chức năng quan trọng khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc hấp thụ nhiều kali có liên quan đến việc giảm huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ chính gây ra các cơn đau tim, đột quỵ và suy thận.

Bơ chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, tốt cho tim mạch

Quả bơ là một loại thực phẩm giàu chất béo, có khả năng chống lại quá trình oxy hóa do nhiệt gây ra. Hơn thế, bơ chứa nhiều axit oleic không bão hòa đơn, một loại axit béo có lợi cho tim mạch.

Bơ chứa nhiều chất xơ

Bơ chứa một nguồn chất xơ dồi dào có ích cho cơ thể. Đó là chất thực vật khó tiêu có thể góp phần giảm cân, giảm lượng đường trong máu và đột biến và có liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác.

Quả bơ giúp làm giảm cholesterol và chất béo trung tính

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn bơ có thể cải thiện các yếu tố nguy cơ bệnh tim như: Giảm lượng cholesterol toàn phần đáng kể; Giảm chất béo trung tính trong máu lên đến 20%; Giảm cholesterol LDL lên đến 22%; Tăng cholesterol HDL (tốt) lên đến 11%.

Bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt

Bơ có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Vì vậy, ăn bơ sẽ có lợi cho sức khỏe đôi mắt của bạn về lâu dài.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng bơ có thể giúp hấp thụ chất chống ung thư carotinoids khi ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả có màu cam và đỏ, theo Tiến sĩ Frank Lipman, từ Bệnh viện Lincoln, New York, Mỹ.

Giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất bơ, dầu, đậu nành - được gọi là bơ và đậu nành không xà phòng hóa - có thể làm giảm viêm xương khớp.

Không chỉ được đánh giá cao trên thế giới, bơ ở Việt Nam còn có lợi thế lớn về nguồn cung và giá thành. Nhờ điều kiện khí hậu nhiệt đới và thổ nhưỡng màu mỡ, loại cây này được trồng rộng rãi tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông… với năng suất cao, chất lượng ổn định.

Vào mùa thu hoạch, giá bơ tại nhiều địa phương chỉ từ vài chục nghìn đồng 1kg, thấp hơn đáng kể so với giá bán tại châu Âu hay Mỹ. Điều này giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận và đưa bơ vào thực đơn hàng ngày, từ món salad, sinh tố tới các thực đơn giảm cân.

Với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, nguồn cung dồi dào và giá cả hợp lý, quả bơ đang dần trở thành lựa chọn thường xuyên của nhiều gia đình Việt.

