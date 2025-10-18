Giá hồ tiêu trong nước có dấu hiệu hạ nhiệt, điều gì đang xảy ra?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (18/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (18/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm nhẹ với tiêu trắng, giảm nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.228 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, tăng 19,3% về lượng và tăng 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng qua, dù lượng xuất khẩu chỉ đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng, nhưng trị giá tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước lên gần 1,3 tỷ USD nhờ giá xuất khẩu tăng cao.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đạt 6.787 USD/tấn, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, trong 9 tháng của năm 2025, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt gần bằng với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh.

Trong 3 quý năm nay, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm về lượng, nhưng đều tăng về trị giá. Điển hình như xuất khẩu sang Mỹ đạt 41,8 nghìn tấn, trị giá 312,3 triệu USD, giảm 28,2% về lượng, nhưng tăng 4,3% về trị giá.

Tỷ trọng (tính theo lượng) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm 22,4% trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm so với mức 28,9% của cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu sang hai thị trường kế tiếp là Đức và Ấn Độ tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu tới nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng tỷ trọng, bù đắp một phần cho sự sụt giảm tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ.

Nếu trước đây hạt tiêu Việt Nam chủ yếu xuất thô, phụ thuộc giá cả quốc tế, thì nay tỷ trọng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ, tiêu đóng gói đã tăng đáng kể. Những mặt hàng này thường có giá bán cao hơn từ 20 - 40% so với tiêu đen thô, thậm chí gấp đôi khi đạt chuẩn hữu cơ hoặc tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPA) nhận định, thành công của ngành hạt tiêu 9 tháng qua không chỉ nhờ giá thế giới tăng, mà quan trọng hơn là nhờ nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp. Sự đầu tư vào quy trình sản xuất sạch từ nông hộ, liên kết vùng nguyên liệu đến chế biến và đóng gói đã giúp hạt tiêu Việt duy trì uy tín với khách hàng.

Giới phân tích dự báo giá tiêu trong đầu tuần tới (từ ngày 21/10) sẽ tiếp tục ổn định hoặc giảm nhẹ, chủ yếu dao động trong khoảng 143.000 - 147.000 đồng/kg. Khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn là thấp, trừ khi có tín hiệu mới từ thị trường xuất khẩu hoặc biến động bất ngờ về tỷ giá.