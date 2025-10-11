Giá tiêu có thể nhích lên vùng 151.000 - 152.000 đồng/kg nếu Mỹ và Trung Đông có đơn hàng mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.230 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã nhập khẩu 1.588 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 9/2025, kim ngạch đạt 10,4 triệu USD, tiêu đen đạt 1.431 tấn, tiêu trắng đạt 157 tấn. So với tháng 8/2025 lượng tiêu nhập khẩu giảm 48%, kim ngạch giảm 47,8%.

Mặc dù giảm trong thời gian gần đây nhưng tính chung 9 tháng đầu năm, nhập khẩu tiêu của Việt Nam vẫn tăng mạnh 51,9% về lượng và 121,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024, đạt 36.112 tấn với kim ngạch 225,7 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 30.728 tấn, tiêu trắng đạt 5.384 tấn.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu 20.487 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 9/2025, thu về đạt 136,3 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 186.997 tấn hạt tiêu, giảm 6,9% về lượng nhưng tăng tới 27,6% về kim ngạch, đạt hơn 1,26 tỷ USD.

Xu hướng tăng giá hạt tiêu trên thị trường quốc tế cùng nhu cầu phục hồi tại nhiều thị trường lớn là tín hiệu thuận lợi cho xuất khẩu những tháng cuối năm. Dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ, việc giá tăng mạnh đã giúp ngành hạt tiêu đạt kim ngạch cao, mở ra khả năng kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng về giá trị.

Thực tế, nhiều nông hộ hiện vẫn tạm ngừng bán ra với kỳ vọng giá còn tăng trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng toàn cầu phục hồi.

Theo nhiều nhận định từ giới chuyên gia và doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tuần tới giá tiêu trong nước có thể tiếp tục ổn định hoặc tăng nhẹ, với biên độ khoảng 500 - 1.500 đồng/kg. Nếu các đơn hàng xuất khẩu mới được ký kết, đặc biệt là từ thị trường Mỹ và Trung Đông, giá có thể nhích lên vùng 151.000 - 152.000 đồng/kg tại một số địa phương.