Giá tiêu áp sát mốc 150.000 đồng/kg, nông dân đang duy trì được lợi nhuận

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.253 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.119 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn số liệu từ Thống kê của Comexstat, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong tháng 9/2025 đạt 6.033 tấn, với kim ngạch 37,2 triệu USD, so với tháng 8/2025 tăng 27,8% về lượng và 39,8% về kim ngạch, còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới 64,5% về lượng và 68,2% về kim ngạch.

Đáng chú ý, xuất khẩu tiêu của Brazil sang Việt Nam giảm mạnh 69,3% chỉ đạt 381 tấn; sang Mỹ cũng giảm 99,8%, xuống còn 0,5 tấn. Sự sụt giảm này chủ yếu là do ảnh hưởng bởi thuế đối ứng 50% của Mỹ lên hàng hóa Brazil. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu Brazil đạt 63.988 tấn, kim ngạch đạt 396,8 triệu USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 92,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã nhập khẩu 1.588 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 9/2025, kim ngạch đạt 10,4 triệu USD, tiêu đen đạt 1.431 tấn, tiêu trắng đạt 157 tấn. So với tháng 8/2025 lượng tiêu nhập khẩu giảm 48%, kim ngạch giảm 47,8%.

Mặc dù giảm trong thời gian gần đây nhưng tính chung 9 tháng đầu năm, nhập khẩu tiêu của Việt Nam vẫn tăng mạnh 51,9% về lượng và 121,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024, đạt 36.112 tấn với kim ngạch 225,7 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 30.728 tấn, tiêu trắng đạt 5.384 tấn.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu 20.487 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 9/2025, thu về đạt 136,3 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 186.997 tấn hạt tiêu, giảm 6,9% về lượng nhưng tăng tới 27,6% về kim ngạch, đạt hơn 1,26 tỷ USD.

Xu hướng tăng giá hạt tiêu trên thị trường quốc tế cùng nhu cầu phục hồi tại nhiều thị trường lớn là tín hiệu thuận lợi cho xuất khẩu những tháng cuối năm. Dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ, việc giá tăng mạnh đã giúp ngành hạt tiêu đạt kim ngạch cao, mở ra khả năng kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng về giá trị.

Tuy vậy, VPSA khuyến nghị doanh nghiệp cần theo sát biến động giá thế giới, tối ưu nguồn nguyên liệu trong nước và nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị. Việc đa dạng hóa thị trường, đặc biệt tại các thị trường mới nổi, sẽ giúp giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và nâng cao sức chống chịu của ngành trước biến động toàn cầu.