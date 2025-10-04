Giá tiêu giảm khi cà phê bắt đầu vụ thu hoạch mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.013 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.938 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Do cà phê bắt đầu vào vụ thu hoạch mới, khiến các thương nhân có thể thanh lý lượng hạt tiêu tồn kho để kinh doanh cà phê, tạo áp lực giảm giá tiêu.

Trong báo cáo mới đây của Nedspice, công ty này cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2025 dự báo ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Tại Việt Nam, sản lượng thu hoạch giảm nhẹ dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu . Ngược lại, sản lượng Brazil tăng, trong khi sản xuất của Ấn Độ giảm do thời tiết bất lợi. Kết quả là tồn kho toàn cầu dự kiến vẫn ở mức thấp.

Việt Nam đã nhập khẩu 3.052 tấn hồ tiêu các loại trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch đạt 19,9 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và 6,5% về kim ngạch so với tháng trước. Việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng chuyển khẩu được cho là nguyên nhân khiến doanh nghiệp hạn chế nhập hồ tiêu giá rẻ để tái xuất. Điều này vừa làm chi phí cao hơn vừa phát sinh rủi ro về chứng minh xuất xứ.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 166.098 tấn hồ tiêu các loại, với kim ngạch thu về hơn 1,1 tỷ USD, đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất trong 8 tháng đầu năm kể từ 2017, nhưng giá trị thu về lại đạt mức cao kỷ lục trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Trong 8 tháng đầu năm, giá bình quân hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt 6.803 USD/tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng trong tháng 8, giá tiêu xuất khẩu đứng ở mức 6.539 USD/tấn, tăng 8,8% so với tháng 8/2024. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn 1,1% so với tháng trước và đánh dấu sự sụt giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu sau khi tăng mạnh trong tháng 8 đã chùng xuống và giảm nhẹ trong tháng 9 và tháng 10 này vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh.