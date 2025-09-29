Giá tiêu ổn định suốt hơn một tuần qua, xuất khẩu tiêu nhiều nhất sang thị trường Mỹ

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.945 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.841 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2025 cả nước xuất khẩu 166.098 tấn hạt tiêu các loại, tương đương 1,13 tỷ USD, giá trung bình 6.802,5 USD/tấn, giảm 9,2% về khối lượng, nhưng tăng 28,7% về kim ngạch và tăng 41,7% về giá so với 8 tháng năm 2024.

Riêng tháng 8/2025 xuất khẩu 21.453 tấn hạt tiêu các loại, đạt 140,29 triệu USD, giá 6.539,3 USD/tấn, giảm 0,2% về khối lượng, giảm 1,3% kim ngạch và giảm 1,1% về giá so với tháng 7/2025; So với tháng 8/2024 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 10,5%, 20,2% và 8,8%.

Hạt tiêu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm trên 22,4% trong tổng khối lượng và chiếm 24,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, đạt 31.196 tấn, tương đương 279,19 triệu USD, giá trung bình 7.506 USD/tấn, giảm 28,2% về lượng, nhưng tăng 8,1% kim ngạch và tăng 50,6% về giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8/2025 xuất khẩu sang thị trường này tăng 15,7% về khối lượng, tăng 10% về kim ngạch nhưng giảm 4,9% về giá so với tháng 7/2025, đạt 4.426 tấn, tương đương 30,94 triệu USD, giá trung bình 6.989,8 USD/tấn.

Tiếp đến thị trường Đức đạt 11.997 tấn, tương đương 91,35 triệu USD, giá trung bình 7.614,4 USD/tấn, giảm 1,1% về lượng, tăng 43,4% kim ngạch và tăng 45% về giá, chiếm 7,2% trong tổng khối lượng và chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt 9.720 tấn, tương đương 68,45 triệu USD, giá trung bình 7.042 USD/tấn, tăng 7,9% về lượng, tăng 67% kim ngạch, và giá tăng 54,9%, chiếm 5,9% trong tổng khối lượng và chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường U.A.E đạt 7.286 tấn, tương đương 47,1 triệu USD, giá trung bình 6.464 USD/tấn, giảm 38,1% về lượng, giảm 22,4% kim ngạch nhưng giá tăng 25,4%, chiếm trên 4% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng năm 2025 sang đa số thị trường tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.