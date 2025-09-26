Giá tiêu không biến động tại các vùng trồng chính nhờ điều này

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (26/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (26/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.954 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.854 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Trong báo cáo mới đây của Nedspice, công ty này cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2025 dự báo ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Tại Việt Nam, sản lượng thu hoạch giảm nhẹ dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu. Ngược lại, sản lượng Brazil tăng, trong khi sản xuất của Ấn Độ giảm do thời tiết bất lợi. Kết quả là tồn kho toàn cầu dự kiến vẫn ở mức thấp.

Theo số liệu của Comexstat, 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Brazil đạt 57.956 tấn, kim ngạch đạt 359,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 26,8%, kim ngạch tăng 95,1%. Các nhà xuất khẩu Brazil lo ngại mức thuế 50% của Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành hồ tiêu nước này.

Trong khi đó, dữ liệu từ ITC cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đạt 52.292 tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là do nhập khẩu từ Việt Nam – nguồn cung lớn nhất, giảm mạnh 16,9%, xuống còn 36.113 tấn và chiếm 69% thị phần.

Giá tiêu thế giới đã tăng trong thời gian gần đây do áp lực bán giảm sau khi vụ thu hoạch giữa năm tại miền Nam Brazil kết thúc. Dù vẫn còn lượng tồn kho tại Việt Nam và Brazil, song nông dân và thương nhân chưa vội bán ra. Đồng thời, hoạt động mua mang tính đầu cơ cùng với nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ giá.

Việt Nam đã nhập khẩu 3.052 tấn hồ tiêu các loại trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch đạt 19,9 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và 6,5% về kim ngạch so với tháng trước. Việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng chuyển khẩu được cho là nguyên nhân khiến doanh nghiệp hạn chế nhập hồ tiêu giá rẻ để tái xuất. Điều này vừa làm chi phí cao hơn vừa phát sinh rủi ro về chứng minh xuất xứ.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 166.098 tấn hồ tiêu các loại, với kim ngạch thu về hơn 1,1 tỷ USD, đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất trong 8 tháng đầu năm kể từ 2017, nhưng giá trị thu về lại đạt mức cao kỷ lục trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Trong 8 tháng đầu năm, giá bình quân hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt 6.803 USD/tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng trong tháng 8, giá tiêu xuất khẩu đứng ở mức 6.539 USD/tấn, tăng 8,8% so với tháng 8/2024. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn 1,1% so với tháng trước và đánh dấu sự sụt giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu sau khi tăng mạnh trong tháng 8 đã chùng xuống và giảm nhẹ trong trung tuần tháng 9.

Hiện hàng tồn kho hồ tiêu trong nước có xu hướng giảm do cuối vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức cao trong thời gian tới.