Giá tiêu vững, doanh nghiệp chờ thêm đơn hàng lớn để tạo động lực tăng trưởng mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (24/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (24/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.027 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.957 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Giữa tháng 9, theo xu hướng tăng giá của thế giới, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước cũng đã tăng đáng kể, với mức tăng giá phổ biến trong khoảng 7.000-9.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại các vùng trồng chính hiện dao động từ 147.000-150.000 đồng/kg, tùy từng địa phương.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 17/9/2025 tại 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai tăng mạnh nhất, tăng 9.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, đạt mức 150.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ngày 17/9/2025 tăng 8.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, lên mức 151.000 đồng/ kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông, đạt mức 148.000 đồng/kg tại Bình Phước.

Giá hạt tiêu tại Gia Lai tăng thấp nhất, ngày 17/9/2025, giá hạt tiêu tại Gia Lai tăng 7.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, lên mức 148.000 đồng/kg.

Có thể thấy, giá hạt tiêu trong nước trong nửa đầu tháng 9/2025 đã tăng đáng kể so với cùng thời điểm tháng trước, và giữ ổn định quanh mức 147.000-150.000 đồng/kg trong những ngày gần đây do lượng tồn kho trong dân không còn nhiều.

Dự báo giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ còn biến động tùy thuộc diễn biến thời tiết ở vùng trồng cũng như nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.

Theo các chuyên gia, thị trường hạt tiêu hiện ở trạng thái giằng co, giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn do nhu cầu quốc tế chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, từ cuối 2025 sang đầu 2026, giá hạt tiêu sẽ có xu hướng tăng khi nguồn cung toàn cầu giảm 10 - 15%, tồn kho xuống mức thấp, trong khi nhu cầu ổn định tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu duy trì chiến lược đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng chế biến, giá tiêu Việt Nam có thể đạt ở mức cao hơn.

Cung ứng toàn cầu không dư thừa do nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu thô để tái xuất, khiến nguồn cung trong nước càng khan hiếm. Với vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu số một thế giới, chiếm trên 55% thị phần toàn cầu, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi. Dù vậy, để duy trì và mở rộng thị phần, ngành hạt tiêu cần chú trọng hơn tới nâng cao chất lượng, sản xuất bền vững và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số khách hàng truyền thống.