Giá tiêu diễn biến kỳ lạ, tăng ở Bà Rịa Vũng Tàu, giảm ở Đắk Nông

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (23/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (23/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.027 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.957 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới đầu tháng 9/2025 tăng trở lại ở hầu hết các vùng trồng chính so với tháng trước, trừ giá tại Indonesia giảm. Cụ thể: Giá hạt tiêu đen tại Brazil tăng mạnh nhất, ngày 17/9/2025 đạt mức 6.600 USD/tấn, tăng 750 USD/tấn so với ngày 17/8/2025.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng ngày 17/9/2025 đồng loạt tăng. Trong đó, giá hạt tiêu đen loại 500g/l tăng 360 USD/tấn lên 6.600 USD/tấn, giá hạt tiêu đen loại 550g/l tăng 430 USD/tấn lên 6.800 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng tăng 300 USD/tấn lên 9.250 USD/tấn.

Tại cảng Kuching - Malaysia, giá hạt tiêu đen và tiêu trắng ngày 17/9/2025 tăng lần lượt 300 USD/tấn và 200 USD/tấn so với ngày 17/8/2025, đạt lần lượt 9.700 USD/tấn và 12.900 USD/tấn.

Ngược lại, giá hạt tiêu đen Lampung và giá hạt tiêu trắng Muntok tại Indonesia ngày 17/9/2025 giảm lần lượt 107 USD/tấn và 14 USD/tấn so với ngày 17/8/2025, xuống mức 7.101 USD/tấn và 10.062 USD/tấn. Có thể thấy, trên thị trường quốc tế, giá hạt tiêu Việt Nam vẫn đang duy trì sức cạnh tranh tốt ở cả hai chủng loại hạt tiêu đen và tiêu trắng.

Theo xu hướng tăng giá của thế giới, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước cũng đã tăng đáng kể, với mức tăng giá phổ biến trong khoảng 7.000-9.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại các vùng trồng chính hiện dao động từ 148.000-151.000 đồng/kg, tùy từng địa phương.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 17/9/2025 tại 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai tăng mạnh nhất, tăng 9.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, đạt mức 150.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ngày 17/9/2025 tăng 8.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, lên mức 151.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông, đạt mức 148.000 đồng/kg tại Bình Phước.

Giá hạt tiêu tại Gia Lai tăng thấp nhất, ngày 17/9/2025, giá hạt tiêu tại Gia Lai tăng 7.000 đồng/kg so với ngày 17/8/2025, lên mức 148.000 đồng/kg. Có thể thấy, giá hạt tiêu trong nước trong nửa đầu tháng 9/2025 đã tăng đáng kể so với cùng thời điểm tháng trước, và giữ ổn định quanh mức 147.000-150.000 đồng/kg trong những ngày gần đây do lượng tồn kho trong dân không còn nhiều.

Dự báo giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ còn biến động tùy thuộc diễn biến thời tiết ở vùng trồng cũng như nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 8/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 21,45 nghìn tấn, trị giá 140,3 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với tháng 7/2025, nhưng tăng 10,5% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 166,1 nghìn tấn, trị giá 1,129 tỷ USD, giảm 9,6% về lượng, nhưng tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.