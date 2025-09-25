Giá tiêu hôm nay tăng tại Gia Lai và Bình Phước, đẩy mặt bằng giá tiêu nhích lên toàn quốc

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.984 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 65600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.897 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Tháng 8/2025, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, nhưng xuất khẩu sang thị trường này tiếp tục giảm, đạt 4,4 nghìn tấn, trị giá 30,9 triệu USD, giảm 48,4% về lượng và giảm 41,2% về trị giá so với tháng 8/2024. Trái lại, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang một số thị trường khác tăng trưởng khá cao như: Đức, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hà Lan, Thái Lan, Ai Cập.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 24,39% về lượng và 24,71% về trị giá trong tổng xuất khẩu của cả nước, giảm so với mức 28,25% về lượng và 29,4% về trị giá của 8 tháng đầu năm 2024. Trong khi đó, tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang một số thị trường như: Đức, Ấn Độ, Anh, Thái Lan, Nga, Ai Cập đã tăng lên.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2025 đạt 6.539 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng 7/2025 và tăng 8,8% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.803 USD/tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự báo giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ còn biến động tùy thuộc diễn biến thời tiết ở vùng trồng cũng như nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.