Giá tiêu giảm sâu, dự báo 'nóng' trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 146.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 - 147.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.979 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu nhiều khả năng biến động trong biên độ hẹp nếu nhu cầu duy trì ổn định, về dài hạn, các yếu tố cung – cầu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện giá.

Xu hướng chung được dự báo là ổn định đến tăng nhẹ, nếu các điều kiện xuất khẩu thuận lợi và nguồn cung không bật mạnh.

Nhu cầu ở mức vừa phải từ Trung Quốc đã tạo một phần lực đỡ cho thị trường. Biến động giá cà phê cũng tác động đến thị trường hạt tiêu, do một số thương nhân có xu hướng bán ra hàng tồn kho tiêu để chuyển sang giao dịch cà phê. Đồng thời, nông dân và thương lái vẫn giữ hàng, không muốn bán với mức giá thấp.

Một loạt cơn bão nhiệt đới đã mang theo mưa đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam trong tháng qua. Quá trình đậu quả hiện đang diễn ra tại hầu hết các vùng trồng tiêu. Mưa kéo dài được ghi nhận tại nhiều khu vực Tây Nguyên, gây ra hiện tượng ra hoa không đồng đều và thúc đẩy sự phát triển thân lá nhiều hơn.

Tại Indonesia, hoạt động thu hoạch tiêu vẫn đang diễn ra tại các vùng phía Nam Sumatra. Lượng mưa lớn vào đầu năm đã đã khiến tổng sản lượng trong vụ này giảm. Nhu cầu từ các thương nhân và nhà đầu cơ trong nước đã giữ giá ổn định. Sản lượng đưa ra thị trường dự kiến sẽ tăng trong những tuần tới khi bước vào cao điểm thu hoạch ở Lampung và Nam Sumatra.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2025 đạt 9.720 tấn, trị giá 63,7 triệu USD, tăng mạnh 28,5% về lượng và 35,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu tiêu của nước ta đạt 175.818 tấn, trị giá gần 1,2 tỷ USD, giảm 8,1% về lượng nhưng tăng tới 28,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ năm 2018, nhưng kim ngạch cao nhất trong cùng kỳ từ trước đến nay.