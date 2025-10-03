Nguồn cung hạn chế cùng nhu cầu ổn định tiếp tục hỗ trợ giá tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.013 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.937 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Tại Việt Nam, nguồn cung hạn chế cùng nhu cầu ổn định tiếp tục hỗ trợ giá. Tồn kho tại Việt Nam tiếp tục suy giảm, trong khi vụ thu hoạch mới còn khoảng 4 tháng nữa mới bắt đầu, nên giá dự kiến sẽ duy trì ở mức cao.

Xuất khẩu hạt tiêu đang có lợi thế kép với xuất khẩu giữ vững nhịp độ và nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh.

Về lâu dài, để giữ vai trò “cường quốc xuất khẩu”, hạt tiêu Việt Nam cần tập trung nâng tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng chiến lược xuất khẩu bền vững. Khi đáp ứng tốt chuẩn quốc tế, sản phẩm hạt tiêu Việt Nam vừa giữ được giá trị vừa giảm rủi ro từ biến động toàn cầu.

Hiện hàng tồn kho hạt tiêu trong nước có xu hướng giảm do cuối vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức cao trong thời gian tới.

Từ cuối 2025 sang đầu 2026, giá hạt tiêu sẽ có xu hướng tăng khi nguồn cung toàn cầu giảm 10 - 15%, tồn kho xuống mức thấp, trong khi nhu cầu ổn định tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu duy trì chiến lược đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng chế biến, giá tiêu Việt Nam có thể đạt 240.000 - 250.000 đồng/kg.

Cung ứng toàn cầu không dư thừa do nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu thô để tái xuất, khiến nguồn cung trong nước càng khan hiếm. Với vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu số một thế giới, chiếm trên 55% thị phần toàn cầu, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi. Dù vậy, để duy trì và mở rộng thị phần, ngành hạt tiêu cần chú trọng hơn tới nâng cao chất lượng, sản xuất bền vững và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số khách hàng truyền thống.