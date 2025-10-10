Nông thôn Tây Bắc: Lễ hội Hết Chá - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Sơn La
10/10/2025 13:08 GMT +7
Lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La là một nét văn hóa độc đáo, thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an, mùa màng bội thu, được trình diễn nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc.
Hết Chá hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc
Trong khuôn khổ Hội thi trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La, trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025) các nghệ nhân và diễn viên quần chúng phường Mộc Sơn (Sơn La) đã mang đến cho khán giả phần trình diễn đặc sắc trích đoạn Lễ hội Hết Chá, một trong những lễ hội tâm linh tiêu biểu, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Thái.
Theo các nghệ nhân cao tuổi, Lễ hội Hết Chá bắt nguồn từ một tích truyện cổ, kể rằng xưa kia người dân trong bản rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh nên thường tìm đến thầy mo để cầu xin thần linh giúp đỡ. Khi được chữa khỏi, họ mang ơn thầy mo và xin được làm con nuôi của ông.
Cứ đến dịp cuối năm, con cháu lại đến tạ ơn thầy mo, song vì bận chuẩn bị Tết, thầy mo ấn định tổ chức lễ tạ ơn vào tháng 3 hằng năm. Từ đó, lễ hội Hết Chá trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Lễ hội Hết Chá là dịp để đồng bào Thái bày tỏ lòng biết ơn đất trời, tổ tiên và những người có công chữa bệnh, dạy dỗ con cháu; đồng thời cầu cho cuộc sống yên vui, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, mưa thuận gió hòa.
Phần lễ của Hết Chá mang đậm màu sắc tâm linh, thể hiện lòng thành kính của người dân với thầy mo, người được xem là cầu nối giữa con người và thần linh. Qua những tích trò, câu chuyện được kể lại, người xem hiểu hơn về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tiếp nhận những bài học sâu sắc về cách sống nhân nghĩa, đoàn kết cộng đồng. Điểm nổi bật của các tích trò là sự dí dỏm, hài hước, phản ánh lối tư duy linh hoạt và tinh thần lạc quan của người dân vùng cao.
Nếu phần lễ trang nghiêm, linh thiêng thì phần hội lại sôi động, rộn ràng với những hoạt động tái hiện đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào Thái như dựng bản, dựng mường, tập trâu cày ruộng, hái rau rừng, xúc cá, đi săn... Những tiết mục dân gian vui tươi, gần gũi ấy không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, ý thức hơn trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Khép lại buổi trình diễn, trong
tiếng trống, chiêng ngân vang và những vòng xòe uyển chuyển quanh cây nêu,
không khí lễ hội Hết Chá như lan tỏa khắp không gian, gợi nhắc về bản sắc văn
hóa giàu truyền thống của đồng bào Thái Sơn La, nơi con người luôn biết tri ân
quá khứ và hướng tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái Sơn La lần thứ II: Tôn vinh bản sắc – Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, chiều ngày 10/8, Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Xoè Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 và Trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La.
Một loại cây đem về 100 triệu USD cho nông dân Sơn La, khuyến nông đang giúp bà con trồng kiểu "thông minh"
Ngày 8/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã tổ chức Diễn đàn nông nghiệp với chủ đề “Khuyến nông đồng hành cùng nông dân trong canh tác cà phê thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Khai mạc triển lãm ảnh “Sơn La - 130 năm Dấu ấn lịch sử và Khát vọng phát triển”
Sáng 8/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã khai mạc triển lãm ảnh “Sơn La - 130 năm Dấu ấn lịch sử và Khát vọng phát triển”, Triển lãm sách “Sơn La - miền đất huyền thoại”; phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” và Hội sách Sơn La 2025.
Tạm giữ 12 đối tượng cầm hung khí đuổi đánh làm 1 người ngã xe tử vong ở Sơn La
Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.