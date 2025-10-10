Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và OCOP khu vực Tây Bắc - Sơn La: Khẳng định vị thế trung tâm nông nghiệp

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và OCOP Tây Bắc - Sơn La năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài.

Tham dự Lễ khai mạc có: ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La và đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và OCOP Tây Bắc - Sơn La năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc - Sơn La năm 2025, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, Sơn La với tiềm năng và lợi thế để phát triển các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm OCOP. Trong thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung nỗ lực phát triển các vùng nguyên liệu theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, làm nền tảng để xây dựng các sản phẩm OCOP chất lượng. Song song với đó, tỉnh đã đồng bộ triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm giới thiệu rộng rãi nông sản địa phương đến thị trường.

Thực tế đã chứng minh, nhiều sản phẩm của Sơn La không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn vươn ra thế giới, góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn. Điều này khẳng định chất lượng nông sản Sơn La, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, trái cây và nông sản chế biến sâu, đang ngày càng đáp ứng được yêu cầu của những thị trường khắt khe nhất, trở thành những sản phẩm tiêu biểu của vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc - Sơn La năm 2025 phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Hoài.

Trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 85.000 ha cây ăn quả, trên 24.000 ha cà phê và hơn 44.000 ha sắn, cùng nhiều nông sản khác. Tỉnh cũng đã hình thành hơn 580 nhà máy và cơ sở chế biến, trong đó nhiều hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt trong việc chế biến sâu các sản phẩm OCOP và trái cây. Sự đa dạng hóa sản phẩm đã góp phần minh chứng cho sự năng động và sức bật của kinh tế địa phương.

Hội chợ lần này có quy mô 250 gian hàng, là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của khu vực Tây Bắc và nhiều vùng miền trên cả nước, cùng với sự tham gia của các sản phẩm đến từ nước bạn Lào. Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường giao thương, liên kết, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và OCOP Tây Bắc - Sơn La năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài.

“Tỉnh Sơn La cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Tỉnh cũng mong muốn Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Sơn La đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

Với tinh thần hội nhập và phát triển, Sơn La quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm, đồng thời nỗ lực xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ngày càng vững mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng của nước bạn Lào tại Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và OCOP Tây Bắc - Sơn La năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 9/10 đến 12/10 qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP phục vụ phát triển nông sản vùng Tây Bắc; giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác và thị trường tiêu thụ hàng hóa, chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc nông nghiệp nông thôn.